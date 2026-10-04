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Новости по тегу #Борьба

Советская школа: Вячеслав Максимович рассказал о самой красивой борьбе
04 октября 2026 18:28

Советская школа: Вячеслав Максимович рассказал о самой красивой борьбе

Белорусские борцы готовятся к чемпионату мира в Казахстане
27 сентября 2026 18:25

Белорусские борцы готовятся к чемпионату мира в Казахстане

Более 600 воспитанников и собственный музей: как сегодня живет Дворец Медведя
20 сентября 2026 18:35

Более 600 воспитанников и собственный музей: как сегодня живет Дворец Медведя

«Человек, олицетворяющий мировую борьбу». В Минске почтили память Александра Медведя
16 сентября 2026 20:10

«Человек, олицетворяющий мировую борьбу». В Минске почтили память Александра Медведя

Белорусский борец вольного стиля Ислам Гусейнов стал серебряным призером турнира в Грозном
16 сентября 2026 18:27

Белорусский борец вольного стиля Ислам Гусейнов стал серебряным призером турнира в Грозном

С прицелом на Олимпиаду: борцы-классики готовятся к двум чемпионатам мира
15 сентября 2026 20:29

С прицелом на Олимпиаду: борцы-классики готовятся к двум чемпионатам мира

На учебно-тренировочный сбор в «Стайки» приехали 40 борцов
15 сентября 2026 19:49

На учебно-тренировочный сбор в «Стайки» приехали 40 борцов

Белорусские борцы Тютрин и Козлов вышли в финалы на международном турнире по борьбе в Ереване
12 сентября 2026 12:05

Белорусские борцы Тютрин и Козлов вышли в финалы на международном турнире по борьбе в Ереване

Белоруски медально выступили на международном турнире по борьбе в Сербии
07 сентября 2026 14:22

Белоруски медально выступили на международном турнире по борьбе в Сербии

Александр Карелин выступил на тренерском семинаре для борцов. Рассказываем, как это было
06 сентября 2026 19:02

Александр Карелин выступил на тренерском семинаре для борцов. Рассказываем, как это было

Семинар для тренеров по борьбе проходит в Минске в рамках проекта «Академия развития»
04 сентября 2026 17:39

Семинар для тренеров по борьбе проходит в Минске в рамках проекта «Академия развития»

В Словакии подходит к завершению чемпионат мира по борьбе среди спортсменов до 20 лет
22 августа 2026 18:34

В Словакии подходит к завершению чемпионат мира по борьбе среди спортсменов до 20 лет