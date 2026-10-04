Новости по тегу #Борьба

Пообщались с мэтром в программе «Спорттаймер».
Тренерский штаб продолжает отбор спортсменов.
Александр Васильевич Медведь мечтал, чтобы именно в Беларуси выросла ему смена, чтобы титул «трехкратный» смогли превзойти. Сегодня во Дворце Медведя, в СДЮШОР, более 600 воспитанников, которые тренируются и делают первые успехи.
С цветами и словами благодарности 16 сентября пришли отдать дань памяти легенде мировой борьбы представители разных видов спорта и профессий.
В категории до 65 килограммов представитель нашей страны оспаривал золото с хозяином ковра Адамом Архиевым.
В «Стайках» завершается учебно-тренировочный сбор у представителей греко-римского стиля. В четверг команда отправляется на турнир в Хорватию.
Белорусские борцы готовятся к чемпионату мира, который примет Астана с 24 октября по 1 ноября. Вектор наших атлетов греко-римского стиля – медальный. Предстоящий старт будет самым важным в текущем сезоне и подготовкой к будущему планетарному форуму. В 2027-м разыграют олимпийские лицензии.
В весовой категории до 57 кг Арыйан Тютрин выступит в главном финале, где встретится с Манвелом Хндзрцяном из Армении. В весе до 97 кг наш Владислав Козлов оспорит золото в поединке с грузином Константином Петриашвили.
В своих весовых категориях не знали равных Наталья Варакина, Валерия Микитич и Анастасия Зименкова.
В течение трех дней участники смогли познакомиться с новыми методиками и разработками ведущих спикеров, а также пообщаться с известными атлетами.
В первый день спикер, которого ждали уже давно, – трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.
В Словакии подходит к завершению чемпионат мира по борьбе среди спортсменов до 20 лет.
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