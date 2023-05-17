В Лошице открыли новое современное здание отдела милиции

Новости Беларуси. В Ленинском районе столицы торжественно открылось новое здание отдела милиции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Для жителей микрорайона Лошица объект значимый и долгожданный.

В одном здании будут оказывать помощь сразу по нескольким направлениям: местные жители смогут обращаться к правоохранителям не только по вопросам правонарушений, но и получить консультацию, касающуюся административных процедур. В работе отдела милиции задействовано полсотни стражей порядка – это сотрудники уголовного розыска, подразделения кибербезопасности, участковые инспекторы. Отметим, что здание оснащено по последнему слову техники: просторные кабинеты, новейшее оборудование. Система видеонаблюдения работает как внутри, так и снаружи – по периметру объекта размещено 45 камер.

Фото: МВД Беларуси

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Сотрудники милиции, которые здесь работают, будут иметь возможность также подключиться к другим базам и к видеонаблюдению, которое находится в Ленинском районе в целом. Что касается технической укрепленности, здесь созданы все необходимые условия: это и специальные двери, на которые закрывается данный отдел, специальные двери комнаты для доставления задержанных.