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В Лошице открыли новое современное здание отдела милиции

17 мая 2023 14:53
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Новости Беларуси. В Ленинском районе столицы торжественно открылось новое здание отдела милиции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Для жителей микрорайона Лошица объект значимый и долгожданный. 

В Лошице открыли новое современное здание отдела милиции-1

В одном здании будут оказывать помощь сразу по нескольким направлениям: местные жители смогут обращаться к правоохранителям не только по вопросам правонарушений, но и получить консультацию, касающуюся административных процедур. В работе отдела милиции задействовано полсотни стражей порядка – это сотрудники уголовного розыска, подразделения кибербезопасности, участковые инспекторы. Отметим, что здание оснащено по последнему слову техники: просторные кабинеты, новейшее оборудование. Система видеонаблюдения работает как внутри, так и снаружи – по периметру объекта размещено 45 камер. 

В Лошице открыли новое современное здание отдела милиции-4

Фото: МВД Беларуси 

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси: 
Сотрудники милиции, которые здесь работают, будут иметь возможность также подключиться к другим базам и к видеонаблюдению, которое находится в Ленинском районе в целом. Что касается технической укрепленности, здесь созданы все необходимые условия: это и специальные двери, на которые закрывается данный отдел, специальные двери комнаты для доставления задержанных. 

В Лошице открыли новое современное здание отдела милиции-7

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома: 
В Лошицком микрорайоне проживает 70 тысяч жителей. Это достаточно молодой, динамично развивающийся район. Возникают различные ситуации, много активной молодежи, поэтому, конечно же, данное отделение крайне необходимо, во-первых, для оперативности принятия решений, для удобства наших жителей. 

Безопасность граждан столицы остается на особом контроле города. Подобные объекты планируют открыть в каждом районе Минска. 

# Милиция Беларуси # общество # Иван Кубраков # Надежда Лазаревич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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