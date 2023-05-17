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«Заасфальтировано порядка 11 км». В Дзержинске продолжается обновление дорожного полотна

17 мая 2023 15:25
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Новости Беларуси. В Дзержинске продолжается обновление дорожного полотна. В планах 10 километров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

«Заасфальтировано порядка 11 км». В Дзержинске продолжается обновление дорожного полотна-1

В помощь дорожникам современная техника. В 2023 году на балансе ЖКХ появился новый рециклер асфальтобетона. Это мобильная установка. Она выполняет вторичную переработку асфальта. Для этого используются куски или крошка от продуктов фрезерования. Появился и новый грейдер. Теперь работы смогут завершить в разы быстрее. 

«Заасфальтировано порядка 11 км». В Дзержинске продолжается обновление дорожного полотна-4

Вера Красовская, директор Дзержинского ЖКХ: 
За прошлый год Дзержинским ЖКХ было заасфальтировано порядка 11 километров дорог, поскольку дороги – это действительно проблемная тема, которая волнует граждан. В этом году у нас планы не меньше. В настоящее время производятся работы по улице Тенистая в Дзержинске. И на этой неделе планируется завершить работы по асфальтированию улиц Партизанская, Химова, Лесная. 

«Заасфальтировано порядка 11 км». В Дзержинске продолжается обновление дорожного полотна-7

Сразу после завершения работ – нанесение дорожной разметки. Всего же на обслуживании Дзержинского ЖКХ находится более 500 километров дорожного полотна. 

# Автодороги Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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