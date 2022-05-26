Подключила местного военкома. Как сенаторы решали проблемы людей на едином дне приёма?
Новости Беларуси. Единый день приема граждан прошел сегодня, 26 мая, в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы жителей региона решали сенаторы. Возможность рассказать о своей проблеме была у каждого. Такая практика коммуникации эффективна и востребована. Ведь обращаются за помощью не только с личным, но и с тем, что волнует целый дом, квартал или весь город.
Тему продолжит Виктор Пралич.
Вопросы жилищно-коммунального характера, медицина, электрификация деревень – актуальные проблемы, с которыми сегодня обращались жители Витебской области к сенаторам. Их приезд в регион для некоторых жителей – последняя инстанция. Например, витебчанка пришла за помощью не только от себя. Верхние квартиры пятиэтажки по улице Герцена заливает дождем. Проблема оказалась хронической. Молодая семья здесь проживает уже 4 года. Столько же и не решается вопрос. Влажность, плесень. Письма и звонки в ЖКХ безрезультатны.
Юлия Лакетко, жительница Витебска:
Течет. Когда мы приобретали квартиру, здесь тоже были следы подтеков на кровлю. Я думаю, что это не первый случай, не первый год. Не мы первые столкнулись с этой проблемой.
Дмитрий пришел с жалобой на работу товарищества собственников. В одном из кварталов Витебска под управлением одного руководителя находятся десятки домов. А это отрицательно сказывается на эффективности. Оказалось, что такая проблема присуща многим городам. В профильном министерстве – ЖКХ – вопрос уже решается на законодательном уровне.
«Председатели берут очень много домов». С какими проблемами жители Витебска приходят к сенаторам? Подробнее.
С личным вопросом из Верхнедвинска приехал Эдуард Грибовский. Многодетный отец, у которого 11 детей, просит дать отсрочку старшему сыну в армию. Жена умерла. Дочка одна в декрете, вторая учится в Витебске. Рассчитывать приходится на себя и на сына. Наталья Кочанова пообещала сделать все возможное, чтобы проблема была решена. Подключила и местного военкома.
Эдуард Грибовский, житель Верхнедвинска:
Однозначная надежда. Сколько мне ни удавалось с кем-то разговаривать, получалось, что меня не слышали. Я очень рад и благодарен Наталье Ивановне, что она меня услышала.
Как показывает пример, во многом решение вопроса зависит от квалификации должностных лиц. На этом акцентирует внимание и председатель Совета Республики. Власти сегодня должны консультировать людей и принимать выверенные решения. Ведь за каждым вопросом, проблемой стоят судьбы людей.
Кочанова: «Ты должен сделать все, что от тебя зависит, чтобы помочь человеку – это правда, так надо работать». Читать здесь.
Единый день приема граждан – это и возможность для парламентариев изучить срез волнующих проблем в конкретном регионе. Вопросы ЖКХ превалировали в обращениях оршанцев к Сергею Анюховскому.
Если проблема носит общий характер, идут поручения. Как сенаторы работают с обращениями граждан? Подробности здесь.
В Новополоцке сенатор Татьяна Рунец рассмотрела вопросы торговли на селе, получение льгот на строительство жилья. Здесь также волновал вопрос электроснабжения частных домов. Каждый выслушан и по каждому будут приняты решения.
Татьяна Рунец: иногда чиновники за кипой бумаг не видят проблему человека. Читайте тут.
Сенно, Новолукомль, Верхнедвинск. Сегодня ни один район севера страны не остался без внимания сенаторов. Проблемы обозначены. Каждый человек услышан. Поручения даны на пользу людям.