Подключила местного военкома. Как сенаторы решали проблемы людей на едином дне приёма?

Новости Беларуси. Единый день приема граждан прошел сегодня, 26 мая, в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы жителей региона решали сенаторы. Возможность рассказать о своей проблеме была у каждого. Такая практика коммуникации эффективна и востребована. Ведь обращаются за помощью не только с личным, но и с тем, что волнует целый дом, квартал или весь город. Тему продолжит Виктор Пралич.

Вопросы жилищно-коммунального характера, медицина, электрификация деревень – актуальные проблемы, с которыми сегодня обращались жители Витебской области к сенаторам. Их приезд в регион для некоторых жителей – последняя инстанция. Например, витебчанка пришла за помощью не только от себя. Верхние квартиры пятиэтажки по улице Герцена заливает дождем. Проблема оказалась хронической. Молодая семья здесь проживает уже 4 года. Столько же и не решается вопрос. Влажность, плесень. Письма и звонки в ЖКХ безрезультатны.

Юлия Лакетко, жительница Витебска:

Течет. Когда мы приобретали квартиру, здесь тоже были следы подтеков на кровлю. Я думаю, что это не первый случай, не первый год. Не мы первые столкнулись с этой проблемой.

Дмитрий пришел с жалобой на работу товарищества собственников. В одном из кварталов Витебска под управлением одного руководителя находятся десятки домов. А это отрицательно сказывается на эффективности. Оказалось, что такая проблема присуща многим городам. В профильном министерстве – ЖКХ – вопрос уже решается на законодательном уровне. «Председатели берут очень много домов». С какими проблемами жители Витебска приходят к сенаторам? Подробнее.

С личным вопросом из Верхнедвинска приехал Эдуард Грибовский. Многодетный отец, у которого 11 детей, просит дать отсрочку старшему сыну в армию. Жена умерла. Дочка одна в декрете, вторая учится в Витебске. Рассчитывать приходится на себя и на сына. Наталья Кочанова пообещала сделать все возможное, чтобы проблема была решена. Подключила и местного военкома.

Эдуард Грибовский, житель Верхнедвинска:

Однозначная надежда. Сколько мне ни удавалось с кем-то разговаривать, получалось, что меня не слышали. Я очень рад и благодарен Наталье Ивановне, что она меня услышала.

Как показывает пример, во многом решение вопроса зависит от квалификации должностных лиц. На этом акцентирует внимание и председатель Совета Республики. Власти сегодня должны консультировать людей и принимать выверенные решения. Ведь за каждым вопросом, проблемой стоят судьбы людей. Кочанова: «Ты должен сделать все, что от тебя зависит, чтобы помочь человеку – это правда, так надо работать». Читать здесь.

Единый день приема граждан – это и возможность для парламентариев изучить срез волнующих проблем в конкретном регионе. Вопросы ЖКХ превалировали в обращениях оршанцев к Сергею Анюховскому. Если проблема носит общий характер, идут поручения. Как сенаторы работают с обращениями граждан? Подробности здесь.

В Новополоцке сенатор Татьяна Рунец рассмотрела вопросы торговли на селе, получение льгот на строительство жилья. Здесь также волновал вопрос электроснабжения частных домов. Каждый выслушан и по каждому будут приняты решения. Татьяна Рунец: иногда чиновники за кипой бумаг не видят проблему человека. Читайте тут.