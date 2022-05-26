Защита детей, терроризм, криптовалюта. Как Беларусь и Россия противодействуют преступности в интернете?
Держать руку на пульсе и в вопросе информационного противостояния. Расслабляться не время. Интернет-атаки на Беларусь и Россию стремительно набирают обороты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И в борьбе с кибервызовами и угрозами наши страны выступают единым фронтом.
Дмитрий Гора: «Я надеюсь, что сферу борьбы с преступностью не будут до такой степени политизировать». Подробнее.
Демонстрируя положительный опыт взаимодействия на межгосударственном уровне, правоохранители выстраивают эффективную систему профилактики, внедряют новые формы и методы противодействия, осуществляют оперативный обмен информацией. Работать только сообща, по-другому нельзя, ведь киберпреступность на просторах интернета не имеет границ.
Темирлан Салихов, руководитель 2-го отделения главного управления криминалистики Следственного комитета России:
Наблюдаем высокий уровень воздействия на интернет-сферу, на наших детей, когда вовлекают детей в различные противоправные действия, их уговаривают зачастую, подговаривают к различным действиям против себя. Они совершают и суицид в том числе. Огромное количество фейков в интернет-пространстве.
Борьба с киберпреступностью требует постоянного совершенствования. Следственные органы Беларуси и России регулярно обмениваются наработанным опытом. Сегодня остро стоят вопросы защиты детей на просторах интернета, противодействия угрозам экстремистских и террористических организаций, борьбы с нарушениями на криптовалютном рынке. К их решению подключают и представителей бизнеса, которые выступают экспертами в этой области информационной безопасности.