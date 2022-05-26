Если проблема носит общий характер, идут поручения. Как сенаторы работают с обращениями граждан?

Новости Беларуси. Единый день приема граждан прошел сегодня, 26 мая, в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы жителей региона решали сенаторы. Возможность рассказать о своей проблеме была у каждого. Такая практика коммуникации эффективна и востребована. Ведь обращаются за помощью не только с личным, но и с тем, что волнует целый дом, квартал или весь город.
Подключила местного военкома. Как сенаторы решали проблемы людей на едином дне приема? Подробности здесь.
Единый день приема граждан – это и возможность для парламентариев изучить срез волнующих проблем в конкретном регионе. Вопросы ЖКХ превалировали в обращениях оршанцев к Сергею Анюховскому.
Сергей Анюховский, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Какие-то обращения носят индивидуальный характер. Которые носят общий характер, идут поручения либо подготовить какие-то законопроекты, зачастую это так, либо нормативные документы.
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