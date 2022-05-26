Если проблема носит общий характер, идут поручения. Как сенаторы работают с обращениями граждан?

Новости Беларуси. Единый день приема граждан прошел сегодня, 26 мая, в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы жителей региона решали сенаторы. Возможность рассказать о своей проблеме была у каждого. Такая практика коммуникации эффективна и востребована. Ведь обращаются за помощью не только с личным, но и с тем, что волнует целый дом, квартал или весь город.

Подключила местного военкома. Как сенаторы решали проблемы людей на едином дне приема? Подробности здесь.