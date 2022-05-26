Прямой эфир

Если проблема носит общий характер, идут поручения. Как сенаторы работают с обращениями граждан?

26 мая 2022 20:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Единый день приема граждан прошел сегодня, 26 мая, в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы жителей региона решали сенаторы. Возможность рассказать о своей проблеме была у каждого. Такая практика коммуникации эффективна и востребована. Ведь обращаются за помощью не только с личным, но и с тем, что волнует целый дом, квартал или весь город.

Подключила местного военкома. Как сенаторы решали проблемы людей на едином дне приема? Подробности здесь.

Если проблема носит общий характер, идут поручения. Как сенаторы работают с обращениями граждан?-1

Единый день приема граждан – это и возможность для парламентариев изучить срез волнующих проблем в конкретном регионе. Вопросы ЖКХ превалировали в обращениях оршанцев к Сергею Анюховскому.

Если проблема носит общий характер, идут поручения. Как сенаторы работают с обращениями граждан?-4

Сергей Анюховский, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Какие-то обращения носят индивидуальный характер. Которые носят общий характер, идут поручения либо подготовить какие-то законопроекты, зачастую это так, либо нормативные документы.

Читайте также:

Татьяна Рунец: иногда чиновники за кипой бумаг не видят проблему человека

Ольга Чуприс: «Часть вопросов удалось снять до момента личного приема»

«Учли наши пожелания». Жительница деревни Аксаковщина о встрече с замглавы Администрации Президента

# Прием граждан # общество # Сергей Анюховский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Подключила местного военкома. Как сенаторы решали проблемы людей на едином дне приёма?
26 мая 2022 20:41

Подключила местного военкома. Как сенаторы решали проблемы людей на едином дне приёма?

Дмитрий Гора: «Я надеюсь, что сферу борьбы с преступностью не будут до такой степени политизировать»
26 мая 2022 20:35

Дмитрий Гора: «Я надеюсь, что сферу борьбы с преступностью не будут до такой степени политизировать»

Защита детей, терроризм, криптовалюта. Как Беларусь и Россия противодействуют преступности в интернете?
26 мая 2022 20:34

Защита детей, терроризм, криптовалюта. Как Беларусь и Россия противодействуют преступности в интернете?