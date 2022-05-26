Дмитрий Гора: «Я надеюсь, что сферу борьбы с преступностью не будут до такой степени политизировать»

Держать руку на пульсе и в вопросе информационного противостояния. Расслабляться не время. Интернет-атаки на Беларусь и Россию стремительно набирают обороты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И в борьбе с кибервызовами и угрозами наши страны выступают единым фронтом.

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси:

Сегодня очень плодотворное сотрудничество в борьбе с киберпреступностью у нас налажено с российской стороной. По поводу взаимодействия с коллегами из стран Запада могу сказать, что, как и во всех направлениях нашего сотрудничества, здесь наблюдается очень сильный спад. Я надеюсь, что сферу борьбы с преступностью не будут до такой степени политизировать, потому что это угроза для всех нас.