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Дмитрий Гора: «Я надеюсь, что сферу борьбы с преступностью не будут до такой степени политизировать»

26 мая 2022 20:35
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Держать руку на пульсе и в вопросе информационного противостояния. Расслабляться не время. Интернет-атаки на Беларусь и Россию стремительно набирают обороты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И в борьбе с кибервызовами и угрозами наши страны выступают единым фронтом.

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Дмитрий Гора: «Я надеюсь, что сферу борьбы с преступностью не будут до такой степени политизировать»-1

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси:
Сегодня очень плодотворное сотрудничество в борьбе с киберпреступностью у нас налажено с российской стороной. По поводу взаимодействия с коллегами из стран Запада могу сказать, что, как и во всех направлениях нашего сотрудничества, здесь наблюдается очень сильный спад. Я надеюсь, что сферу борьбы с преступностью не будут до такой степени политизировать, потому что это угроза для всех нас.

# Интернет # общество # Дмитрий Гора # Фотофакт

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