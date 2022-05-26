Татьяна Рунец: иногда чиновники за кипой бумаг не видят проблему человека

Новости Беларуси. Единый день приема граждан прошел сегодня, 26 мая, в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы жителей региона решали сенаторы. Возможность рассказать о своей проблеме была у каждого. Такая практика коммуникации эффективна и востребована. Ведь обращаются за помощью не только с личным, но и с тем, что волнует целый дом, квартал или весь город.
Подключила местного военкома. Как сенаторы решали проблемы людей на едином дне приема? Подробности здесь.
В Новополоцке сенатор Татьяна Рунец рассмотрела вопросы торговли на селе, получения льгот на строительство жилья. Здесь также волновал вопрос электроснабжения частных домов. Каждый выслушан, по каждому буду приняты решения.
Татьяна Рунец, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Общение с людьми – это кладезь информации. С каждым человеком хочется поговорить и узнать глубину проблемы. Именно докопаться до сути, потому что иногда чиновники за кипой бумаг, за кипой каких-то документов нормативных, устаревших, возможно, не видят проблему человека. А ведь каждый человек – это его судьба.
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