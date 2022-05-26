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Татьяна Рунец: иногда чиновники за кипой бумаг не видят проблему человека

26 мая 2022 20:47
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Новости Беларуси. Единый день приема граждан прошел сегодня, 26 мая, в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы жителей региона решали сенаторы. Возможность рассказать о своей проблеме была у каждого. Такая практика коммуникации эффективна и востребована. Ведь обращаются за помощью не только с личным, но и с тем, что волнует целый дом, квартал или весь город.

Подключила местного военкома. Как сенаторы решали проблемы людей на едином дне приема? Подробности здесь.

Татьяна Рунец: иногда чиновники за кипой бумаг не видят проблему человека-1

В Новополоцке сенатор Татьяна Рунец рассмотрела вопросы торговли на селе, получения льгот на строительство жилья. Здесь также волновал вопрос электроснабжения частных домов. Каждый выслушан, по каждому буду приняты решения.

Татьяна Рунец: иногда чиновники за кипой бумаг не видят проблему человека-4

Татьяна Рунец, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Общение с людьми – это кладезь информации. С каждым человеком хочется поговорить и узнать глубину проблемы. Именно докопаться до сути, потому что иногда чиновники за кипой бумаг, за кипой каких-то документов нормативных, устаревших, возможно, не видят проблему человека. А ведь каждый человек – это его судьба.

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# Прием граждан # общество # Татьяна Рунец # Фотофакт

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