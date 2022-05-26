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Кочанова: «Ты должен сделать всё, что от тебя зависит, чтобы помочь человеку – это правда, так надо работать»

26 мая 2022 13:17
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Новости Беларуси. Во всех районах Витебской области сегодня, 26 мая, проходит единый день приема граждан. Вопросы и проблемы жителей решают сенаторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Председатели берут очень много домов». С какими проблемами жители Витебска приходят к сенаторам?  

Кочанова: «Ты должен сделать всё, что от тебя зависит, чтобы помочь человеку – это правда, так надо работать»-1

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Мне видится, что надо выстраивать более системную работу в благоустройстве города, в наведении порядка, в капитальном ремонте жилищного фонда. Это показывает этот прием. А то, что ты должен сделать все, что от тебя зависит, чтобы помочь человеку – это правда, так надо работать. И тогда у нас будет меньше таких людей, которые будут приходить со своими проблемными вопросами. И, конечно, будет более серьезное доверие к власти. В первую очередь к местным органам власти.  

# Прием граждан # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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