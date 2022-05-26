Кочанова: «Ты должен сделать всё, что от тебя зависит, чтобы помочь человеку – это правда, так надо работать»

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мне видится, что надо выстраивать более системную работу в благоустройстве города, в наведении порядка, в капитальном ремонте жилищного фонда. Это показывает этот прием. А то, что ты должен сделать все, что от тебя зависит, чтобы помочь человеку – это правда, так надо работать. И тогда у нас будет меньше таких людей, которые будут приходить со своими проблемными вопросами. И, конечно, будет более серьезное доверие к власти. В первую очередь к местным органам власти.