Кочанова: «Ты должен сделать всё, что от тебя зависит, чтобы помочь человеку – это правда, так надо работать»

Новости Беларуси. Во всех районах Витебской области сегодня, 26 мая, проходит единый день приема граждан. Вопросы и проблемы жителей решают сенаторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Председатели берут очень много домов». С какими проблемами жители Витебска приходят к сенаторам?
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мне видится, что надо выстраивать более системную работу в благоустройстве города, в наведении порядка, в капитальном ремонте жилищного фонда. Это показывает этот прием. А то, что ты должен сделать все, что от тебя зависит, чтобы помочь человеку – это правда, так надо работать. И тогда у нас будет меньше таких людей, которые будут приходить со своими проблемными вопросами. И, конечно, будет более серьезное доверие к власти. В первую очередь к местным органам власти.