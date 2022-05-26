Радио «Мир» – 25 лет. Кто поздравил, как отметили и какие планы на будущее?

Новости Беларуси. Радио «Мир» в Беларуси отмечает юбилей. В этот день 25 лет назад состоялся первый эфир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня студия радио «Мир» – это современный мультимедийный комплекс. На его волну могут настроиться более 70 % жителей нашей страны. Радио «Мир» можно не только слушать, но смотреть и читать в интернете. Помимо Беларуси, радиостанция вещает в России, Армении, Кыргызстане и Молдове. Это 47 миллионов слушателей, три часовых пояса. На дне рождения радио «Мир» побывала Лена Мельницкая.

Громкая музыка, зажигательные танцы и любимые диджеи. Создать праздничное настроение всем вокруг в свой юбилей спешит команда радио «Мир». Двухэтажный автобус-кабриолет с утра курсирует по Минску. Одна из остановок – роддом № 5, самый крупный в Минске. Родившихся в один день с радиостанцией детей «Мир» приветствует торжественно и ярко.

Лена Мельницкая, корреспондент:

«Добро пожаловать в мир!» – говорит сегодня радио «Мир» малышам, которые только появились на свет. Вместе с подарками и поздравлениями детки и их мамы получают заряд радости и позитива, который радиостанция ежедневно дарит своим слушателям. Наверняка среди новорожденных есть будущие мировые звезды.

Пати-бас отправляется дальше по запланированному маршруту, а мы перемещаемся в студию. Здесь в прямом эфире праздничный марафон. Целый день звучат теплые слова в адрес коллектива и радиослушателей.

Андрей Панисов, победитель шоу «Х-Factor Беларусь»:

Пришел поздравить наше любимое радио «Мир». Атмосфера как всегда – здесь очень весело, радостно на душе становится. И, когда я слушаю радио, у меня всегда теплые эмоции. Поздравить друзей и соседей с юбилеем от нашего телеканала пришел генеральный директор СТВ. Александр Осенко признается: он преданный поклонник радио «Мир». «Хорошая музыка и динамичные новости». Гендиректор СТВ поздравил радио «Мир» с юбилеем. Подробнее.

За 25 лет радиостанция завоевала сердца миллионов слушателей. Каждый день «Мир» дарит своим поклонникам песни лучших мировых и белорусских исполнителей, авторские проекты и шоу. Но в планах – покорение новых вершин.

Алексей Адашкин, главный редактор радио «Мир»:

Радио «Мир» планирует еще больше увеличивать количество передатчиков в городах Беларуси. Сегодня мы вещаем в 17, думаем, скоро покорим новые местности. Кроме того, мы к нашему 25-летию серьезно обновили эфир. У нас появились уже и будут в течение лета появляться новые программы, новые шоу. Я думаю, мы будем интересны всем слушателям в Беларуси и за ее пределами, кто будет настраиваться на «Мир».