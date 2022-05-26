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«Председатели берут очень много домов». С какими проблемами жители Витебска приходят к сенаторам?

26 мая 2022 10:21
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Новости Беларуси. Во всех районах Витебской области сегодня, 26 мая, проходит единый день приема граждан. Вопросы и проблемы жителей решают сенаторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Председатели берут очень много домов». С какими проблемами жители Витебска приходят к сенаторам?-1

В облисполкоме прием проводит председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Людей волнуют самые различные вопросы: от качества капитального ремонта дома до благоустройства. Так, житель Витебска Дмитрий Раткевич обратился сразу с несколькими проблемами. Его волнует работа товарищества собственников. В одном из кварталов Витебска сразу несколько десятков домов находится под управлением одного руководителя, что отрицательно сказывается на эффективности управления коммунальными вопросами. Наталья Кочанова отметила, что эта проблема актуальна не только для областного центра. А значит, это должно найти отражение в законодательных актах.  

«Председатели берут очень много домов». С какими проблемами жители Витебска приходят к сенаторам?-4

Дмитрий Раткевич, житель Витебска:  
Председатели берут очень много домов, которые они качественно не успевают обслуживать. И, соответственно, возникают жалобы у жителей. Также не обоснованы и суммы, которые выставляются председателем, бухгалтером в оплатах дополнительных. Непонятно, куда они идут. На домах не составляются сметы, не видно прозрачности в работе. А эти вопросы очень многим интересны, проходят совещания у главы государства, они поднимаются, здесь все мои вопросы нашли подтверждение, что есть недоработки. Я надеюсь, что в ближайшее время они будут все устранены и объективно решены.  

«Председатели берут очень много домов». С какими проблемами жители Витебска приходят к сенаторам?-7

Единый день приема граждан, как показывает практика, – один из эффективных способов коммуникации людей и власти. Многие вопросы решаются прямо на местах.  

# Прием граждан # общество # Дмитрий Раткевич # Наталья Кочанова # Фотофакт

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