«Обсудим принципиальные вопросы». Президент Беларуси анонсировал встречу с Путиным

На Высшем государственном совете Союзного государства предстоит серьезный и принципиальный разговор. Во Дворце Независимости обсудили предстоящую встречу на высшем уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На Высшем государственном совете Союзного государства предстоит серьезный и принципиальный разговор. Во Дворце Независимости обсудили предстоящую встречу на высшем уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Приоритетный вопрос повестки – выполнение союзных программ. Александр Лукашенко, встречаясь 22 января с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, также анонсировал переговоры с Президентом России. Общение лидеров должно состояться накануне заседания ВГС.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Заседание ВГС (высший орган нашего Союзного государства) – повестка дня примерная есть, скажем так. Никто никому не запрещает вносить предложения и изменения, вплоть до рассмотрения и утверждения ее в том числе на заседании ВГС. Приоритетный вопрос – выполнение союзных программ. Мы всегда констатировали, что мы здесь неплохо работаем. Разговор будет серьезный, принципиальный. Тем более что накануне мы с Владимиром Владимировичем проведем переговоры в так называемом формате один на один даже, не в узком составе. Обсудим принципиальные вопросы. Если будут какие-то дополнения к той повестке, которая предложена, мы прямо на заседании Высшего госсовета внесем такие предложения.
На утверждение Высшего госсовета будет вынесен проект документа об основных направлениях Договора о создании Союзного государства на ближайшие годы. В 2021-м после решения глав государств сформированы 28 союзных программ, и работа над ними практически завершена. Теперь речь идет о планах интеграции на трехлетний период. Конкретная дата проведения ВГС пока не озвучена. Отвечая на этот вопрос журналистов, Дмитрий Мезенцев использовал формулировку «в самое скорое время».