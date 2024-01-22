«Обсудим принципиальные вопросы». Президент Беларуси анонсировал встречу с Путиным

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Заседание ВГС (высший орган нашего Союзного государства) – повестка дня примерная есть, скажем так. Никто никому не запрещает вносить предложения и изменения, вплоть до рассмотрения и утверждения ее в том числе на заседании ВГС. Приоритетный вопрос – выполнение союзных программ. Мы всегда констатировали, что мы здесь неплохо работаем. Разговор будет серьезный, принципиальный. Тем более что накануне мы с Владимиром Владимировичем проведем переговоры в так называемом формате один на один даже, не в узком составе. Обсудим принципиальные вопросы. Если будут какие-то дополнения к той повестке, которая предложена, мы прямо на заседании Высшего госсовета внесем такие предложения.