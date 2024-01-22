Эксклюзивная продукция из кожи и сувениры. Чем ещё удивляет Полоцкий центр ремёсел?

Олеся Ступакова, директор Полоцкого районного центра ремесел и национальных культур:

Вниманию гостей города мы предлагаем эксклюзивную продукцию из кожи. Если это ежедневник, то мы стараемся показать Софийский собор, виды старого города, всегда используем упаковку, которая в дальнейшем вам скажет, что этот сувенир из нашего старого города. У нас есть мастера, которые владеют технологией создания пояса. Но, к сожалению, в повседневной жизни мы не используем его. Поэтому наши мастера разработали такие брелоки, но при этом, конечно, мы предлагаем гостям города сувениры, которые являются еще и мощным оберегом.