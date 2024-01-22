Эксклюзивная продукция из кожи и сувениры. Чем ещё удивляет Полоцкий центр ремёсел?

Испокон веков Полоцк славился искусными мастерами. Дело предков с годами только расцветает. И если вы в поисках уютных акцентов для дома и оригинальных украшений – вам точно сюда.
Испокон веков Полоцк славился искусными мастерами. Дело предков с годами только расцветает. И если вы в поисках уютных акцентов для дома и оригинальных украшений – вам точно сюда.
Среди брендов с характером – полоцкая свистулька. Ляльки «Полочаночка» и «Васильковый край». Здесь трудится 10 клубов мастеров: от резьбы по дереву до ткачества. Самобытный хендмейд украсит вашу жизнь.
Музей в водонапорной башне! Рассказываем, почему это место в Полоцке нужно посетить – подробности здесь.
Олеся Ступакова, директор Полоцкого районного центра ремесел и национальных культур:
Вниманию гостей города мы предлагаем эксклюзивную продукцию из кожи. Если это ежедневник, то мы стараемся показать Софийский собор, виды старого города, всегда используем упаковку, которая в дальнейшем вам скажет, что этот сувенир из нашего старого города. У нас есть мастера, которые владеют технологией создания пояса. Но, к сожалению, в повседневной жизни мы не используем его. Поэтому наши мастера разработали такие брелоки, но при этом, конечно, мы предлагаем гостям города сувениры, которые являются еще и мощным оберегом.
Вкус праздника. В зимнее время работает колядная лавка. Каждое изделие согревает, как рождественский камин. Модные варежки и шопперы, забавные амигуруми и гномы. Подсвечники, колокольчики, салфетки – чудеса крафта подарят радость и сделают вас особенными.
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