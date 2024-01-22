Прямой эфир

Эксклюзивная продукция из кожи и сувениры. Чем ещё удивляет Полоцкий центр ремёсел?

22 января 2024 11:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Испокон веков Полоцк славился искусными мастерами. Дело предков с годами только расцветает. И если вы в поисках уютных акцентов для дома и оригинальных украшений – вам точно сюда.

Эксклюзивная продукция из кожи и сувениры. Чем ещё удивляет Полоцкий центр ремёсел?-1

Среди брендов с характером – полоцкая свистулька. Ляльки «Полочаночка» и «Васильковый край». Здесь трудится 10 клубов мастеров: от резьбы по дереву до ткачества. Самобытный хендмейд украсит вашу жизнь.

Музей в водонапорной башне! Рассказываем, почему это место в Полоцке нужно посетить – подробности здесь.

Эксклюзивная продукция из кожи и сувениры. Чем ещё удивляет Полоцкий центр ремёсел?-4

Олеся Ступакова, директор Полоцкого районного центра ремесел и национальных культур:
Вниманию гостей города мы предлагаем эксклюзивную продукцию из кожи. Если это ежедневник, то мы стараемся показать Софийский собор, виды старого города, всегда используем упаковку, которая в дальнейшем вам скажет, что этот сувенир из нашего старого города. У нас есть мастера, которые владеют технологией создания пояса. Но, к сожалению, в повседневной жизни мы не используем его. Поэтому наши мастера разработали такие брелоки, но при этом, конечно, мы предлагаем гостям города сувениры, которые являются еще и мощным оберегом.

Эксклюзивная продукция из кожи и сувениры. Чем ещё удивляет Полоцкий центр ремёсел?-7

Вкус праздника. В зимнее время работает колядная лавка. Каждое изделие согревает, как рождественский камин. Модные варежки и шопперы, забавные амигуруми и гномы. Подсвечники, колокольчики, салфетки – чудеса крафта подарят радость и сделают вас особенными.

Подробности в видео.

# Туризм # общество # Анастасия Макеева

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске заочно судят представителей террористической организации
22 января 2024 11:19

В Минске заочно судят представителей террористической организации

Есть изменения для целевиков и медалистов. Как пройдёт вступительная кампания в 2024 году?
22 января 2024 11:15

Есть изменения для целевиков и медалистов. Как пройдёт вступительная кампания в 2024 году?

«Жизнь человека в его руках, хочешь выглядеть молодым – будь им». Александр Солодуха о творчестве, семье и карьере
22 января 2024 09:12

«Жизнь человека в его руках, хочешь выглядеть молодым – будь им». Александр Солодуха о творчестве, семье и карьере