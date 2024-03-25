Где обучают будущих пограничников? Посетили военно-патриотический класс в Сенице

В Минском районе открылся военно-патриотический класс пограничной направленности. В пристоличье он пока первый, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Здесь деятельность направлена на воспитание у молодежи главного качества – любви к Родине. Напомним, в районе действует уже более десятка военно-патриотических клубов. И в этом направлении учреждения образование будут развиваться. Где обучают будущих пограничников, узнала Екатерина Ковальчук.

В Сеницкой средней школе еще с лета вынашивали идею открыть военно-патриотический класс пограничной направленности. Проект педагогов, но задумка сразу понравилась и детям, и родителям. Акцент сделали на пятиклассниках. Отбор был серьезный. Оценивали учебный балл и общественную активность.

Виктория Талькович, заместитель директора по воспитательной работе Сеницкой средней школы имени Я. Купалы:

Средний бал был шесть баллов. И профильные предметы – это математика. Русский и английский языки – не ниже семи баллов.