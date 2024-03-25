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Где обучают будущих пограничников? Посетили военно-патриотический класс в Сенице

25 марта 2024 17:35
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В Минском районе открылся военно-патриотический класс пограничной направленности. В пристоличье он пока первый, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Здесь деятельность направлена на воспитание у молодежи главного качества – любви к Родине. Напомним, в районе действует уже более десятка военно-патриотических клубов. И в этом направлении учреждения образование будут развиваться.

Где обучают будущих пограничников, узнала Екатерина Ковальчук.

Где обучают будущих пограничников? Посетили военно-патриотический класс в Сенице-1

В Сеницкой средней школе еще с лета вынашивали идею открыть военно-патриотический класс пограничной направленности. Проект педагогов, но задумка сразу понравилась и детям, и родителям. Акцент сделали на пятиклассниках. Отбор был серьезный. Оценивали учебный балл и общественную активность.

Где обучают будущих пограничников? Посетили военно-патриотический класс в Сенице-4

Виктория Талькович, заместитель директора по воспитательной работе Сеницкой средней школы имени Я. Купалы:
Средний бал был шесть баллов. И профильные предметы – это математика. Русский и английский языки – не ниже семи баллов.

Где обучают будущих пограничников? Посетили военно-патриотический класс в Сенице-7

Екатерина Ковальчук, корреспондент:
В военно-патриотическом классе обучается 26 ребят. Средний возраст воспитанников 11 лет. И всех их объединяет готовность всегда прийти на помощь и любовь к Родине.

Подробности в видео.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Екатерина Ковальчук # Новости Минска и Минской области

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