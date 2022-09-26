Под миномётным обстрелом был тяжело ранен и потерял ногу. Рассказываем о партизане Василии Микульчике

Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодое поколение белорусов рассказывает о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.
Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодое поколение белорусов рассказывает о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.
Александра Музыка, ученица гимназии № 14 Минска:
Мой прадед Василий Лукич Микульчик родился в 1923 году в местечке Пуховичи Пуховичского района Минской области. В годы Великой Отечественной войны был партизаном в рядах отряда имени Ленинского комсомола 1-й Минской бригады, который действовал на территории Червенского района Минской области. Принимал участие в боях с немецко-фашистскими захватчиками, где проявил себя как смелый и находчивый боец-партизан, что и указано в его личном листке.
3 июля 1944 года их отряд соединился с частями Красной армии. Далее прадедушка продолжил свой боевой путь в составе стрелкового полка 110-й стрелковой дивизии, которая принимала участие в наступательных действиях армии левого крыла 2-го Белорусского фронта. В ноябре 1944 года Василий Лукич был тяжело ранен в бою. Он попал под артиллерийский минометный обстрел на территории Подляского воеводства современной Польши. В результате полученного ранения прадедушка потерял ногу, полгода провел в госпитале. В июне 1945 года был признан негодным к дальнейшей воинской службе.
Несмотря на серьезное ранение, Василий Лукич не пал духом. Вернулся в родную деревню, женился на Анне Максимовне, жил и трудился. У них в семье родились двое детей. Умер прадедушка в возрасте 63 лет. Василий Лукич Микульчик был награжден орденом Отечественной войны I степени, а также другими наградами и медалями.
Спасибо герою моей семьи, спасибо героям моей страны!
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