Под миномётным обстрелом был тяжело ранен и потерял ногу. Рассказываем о партизане Василии Микульчике

Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодое поколение белорусов рассказывает о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.

Александра Музыка, ученица гимназии № 14 Минска:

Мой прадед Василий Лукич Микульчик родился в 1923 году в местечке Пуховичи Пуховичского района Минской области. В годы Великой Отечественной войны был партизаном в рядах отряда имени Ленинского комсомола 1-й Минской бригады, который действовал на территории Червенского района Минской области. Принимал участие в боях с немецко-фашистскими захватчиками, где проявил себя как смелый и находчивый боец-партизан, что и указано в его личном листке.