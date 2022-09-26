«Уровень стресса из-за этого снижается». Психолог рассказала, почему вакцинация помогает людям чувствовать себя безопаснее

Уже больше двух с половиной лет мы живем в режиме коронавируса. Сегодня его смело можно называть сезонным заболеванием. Ковид то наступает, то сдает позиции, он мутирует и меняет штаммы, а мы уже не успеваем и запоминать. Люди перестали бояться, но все еще должны защищаться. Нравится нам это или нет, но ничего лучше вакцинации не придумали. Хотим чувствовать себя уверенно – надо привиться. Тогда есть шанс не заболеть вовсе или избежать тяжелого течения болезни. Это касается всех острых вирусных инфекций. О вакцинации поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Алена, что касается вакцинации как психологической защиты для организма?

Алена Дзиодзина, психолог-консультант:

Коронавирус пришел в нашу жизнь как некое неясное чувство опасности. Болезнь, которая до конца не изучена, непонятна, новая, и люди не понимали, чего от нее ждать. Когда человек находится в ситуации неясного чувства опасности, ему важно понимать, что он может хоть чуть-чуть что-то сделать, чтобы каким-то образом себя обезопасить. И когда появилась вакцина… Это своего рода хоть что-то предпринять, чтобы человек чувствовал, что я хотя бы что-то в своей жизни контролирую, хотя бы немножечко я могу повлиять на эту болезнь, чтобы быть здоровым. И уровень стресса из-за этого снижается, когда уровень стресса снижается, иммунитет становится более адаптированным, чтобы противостоять какой-либо болезни. Екатерина Забенько:

Есть отдельная группа людей, которым стоит, наверное, подольше подумать и более тщательно изучить вопрос вакцинации. Это аллергики, которые зачастую отказываются от вакцины, потому что боятся каких-то дополнительных побочных реакций, почему-то делают акцент на китайскую вакцину VeroCell, которая на сегодня доступна только детям и беременным женщинам. Что нужно сделать аллергику перед тем, как поставить себе вакцину?