В Беларуси утвердили соглашение ЕАЭС о навигационных пломбах для отслеживания перевозок

Новости Беларуси. Во втором чтении депутаты приняли законопроект о лицензировании. Теперь будет применяться так называемый реестровый принцип, который позволит избавиться от лицензии как бумажного документа. Это первый шаг в цифровизации всех административных процедур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые законопроект был рассмотрен 22 декабря 2021 года, ко второму чтению его значительно доработали. Документ определил органы, которые могут выдавать лицензии, а также требования для получения разрешения на ведение той или иной деятельности. Кроме того, в законопроект внесен перечень нарушений, которые влекут приостановку или вовсе прекращение действия лицензии.

Александр Гранковский, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Законопроектом четко определен перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию, их всего 37, которые представляют повышенную опасность для жизни и здоровья наших граждан, опасность для окружающей сред и связаны с высоким риском нарушений общественных и государственных интересов, прав и законных интересов наших граждан.

Также на заседании Палаты представителей звучал вопрос развития экономической интеграции в рамках ЕАЭС. Согласно февральскому соглашению, в использовании находятся навигационные умные пломбы. Теперь они применяются при перевозке грузов не только железнодорожным, но также автомобильным транспортом во всех пяти странах – участницах ЕАЭС.

Игорь Хлобукин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Важно, что соглашение будет предусматривать отсутствие необходимости сопровождения таких грузов, как алкогольная и табачная продукция, которая сейчас предусмотрена национальным законодательством. Это также поможет перемещать товары санкционные, в том числе которые будут двигаться транзитом через территорию. То есть на службу нашим таможенным органам приходят современные геоинформационные и информационные технологии, которые позволят ускорить перемещение товаров через границу, позволят ускорить взаимный товарооборот и стимулировать развитие бизнес-процессов.