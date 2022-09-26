Чтобы достать информацию, она шла пешком 30 км и переплывала ледяную реку. Герою войны Нине Пашковской исполнится 100 лет

Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодое поколение белорусов рассказывает о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.
Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодое поколение белорусов рассказывает о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.
Назар Лазовский, ученик гимназии № 14 Минска:
Моя прабабушка Нина Георгиевна Пашковская родилась в деревне Поповка Сенненского района Витебской области. В этом году ей исполнится 100 лет. И я счастлив, что она дожила до этого времени и создала огромную и дружную семью. У нее шестеро детей, 12 внуков и 24 правнука. Вся наша семья гордится заслугами прабабушки, ее огромным вкладом в Победу.
Во время войны моя прабабушка была связной партизанского отряда имени Героя Советского Союза Константина Заслонова, позже переименованного в отряд Кириллова № 9. она добывала сведения партизанам разных бригад. Однажды прабабушке пришлось пройти пешком 30 километров, скрываясь от немцев, которые стреляли ей вслед. После этого она ушла в партизаны, где помогала, была медсестрой. Однажды их отряд напал на немецкий гарнизон. Прабабушка вспоминает, как переплывала Березину. Под пулеметным огнем ей пришлось прыгнуть в воду, окруженную льдинами. Ее спасла лошадь, которая переплывала рядом. Благодаря тому, что прабабушка удержалась за гриву, ей удалось остаться в живых.
Воинское звание прабабушки – медсестра. Она выносила с поля боя и оказала первую помощь большому количеству раненых партизан. Прабабушка удостоена ордена Великой Отечественной войны и множества других наград. После войны она работала в военкомате вторым секретарем райкома Краснопольского района.
Все многочисленные потомки моей прабабушки живут в разных городах и странах, однако на юбилеи и семейные праздники мы все собираемся у нашей прабабушки. Не только бывшие солдаты с благодарностью вспоминают своих медсестер, которые выносили их, раненых, с поля боя, а также сражались с ними в одном строю. Для нашей семьи День Победы – это самый главный праздник в году, это гордость за нашу прабабушку и дань уважения всем, кто внес вклад в Великую Победу.
Спасибо герою моей семьи, спасибо героям моей страны!
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