Чтобы достать информацию, она шла пешком 30 км и переплывала ледяную реку. Герою войны Нине Пашковской исполнится 100 лет

Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодое поколение белорусов рассказывает о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.

Назар Лазовский, ученик гимназии № 14 Минска:

Моя прабабушка Нина Георгиевна Пашковская родилась в деревне Поповка Сенненского района Витебской области. В этом году ей исполнится 100 лет. И я счастлив, что она дожила до этого времени и создала огромную и дружную семью. У нее шестеро детей, 12 внуков и 24 правнука. Вся наша семья гордится заслугами прабабушки, ее огромным вкладом в Победу.

Во время войны моя прабабушка была связной партизанского отряда имени Героя Советского Союза Константина Заслонова, позже переименованного в отряд Кириллова № 9. она добывала сведения партизанам разных бригад. Однажды прабабушке пришлось пройти пешком 30 километров, скрываясь от немцев, которые стреляли ей вслед. После этого она ушла в партизаны, где помогала, была медсестрой. Однажды их отряд напал на немецкий гарнизон. Прабабушка вспоминает, как переплывала Березину. Под пулеметным огнем ей пришлось прыгнуть в воду, окруженную льдинами. Ее спасла лошадь, которая переплывала рядом. Благодаря тому, что прабабушка удержалась за гриву, ей удалось остаться в живых.