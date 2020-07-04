Техника, медицина и образование: как изменилась социальная жизнь белорусов за последние 10 лет?

Современная Беларусь – государство с прочным фундаментом. Став независимой, она тут же начала стремительное движение вперед. Вектор успеха определили, безусловно, люди. Не гнались, сломя голову, за инновациями, а сохраняли, что есть, постепенно внедряя новое.

За сильными кадрами – уникальная система образования и сильная школа педагогов. За последнее десятилетие в Беларуси построено свыше 300 зданий для высших, средних, школьных и дошкольных учреждений образования. А это говорит о постоянном финансировании отрасли государством.

Сергей Касперович, начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:

Это и вопросы, связанные с поступлением в высшие и средне-специальные учреждения образования. Это и материальная поддержка, это и вопросы, связанные со стипендиями тем, кто учится на «отлично», достигает успехов в научной деятельности. Это и поддержка научных студенческих лабораторий.

Интеллектуальную элиту взращивают и в городских гимназиях, и в сельских школах, где оснащение и качество знаний ничуть не уступают столичному уровню. К слову, цифровые технологии гармонично вписываются и в деревенский колорит. Мультимедийные доски, электронные дневники, журналы и учебники с оживающими картинками и QR-кодами для страны уже давно не в диковинку.

Людмила Романовская, заместитель директора Национального института образования по методической работе:

Одним из основных критериев для нас является доступность изложения материала. Предлагать ребятам минимально необходимый для освоения содержания, в соответствии с программой, материал.

Только за последний год ученые сделали десятки открытий, которые уже в ближайшем будущем способны изменить мир. Среди них – высокотехнологичные лазеры для измерения расстояний и атомных составов веществ, полупроводники нового поколения.

Александр Григорьев, ведущий научный сотрудник Центра «Лазерная техника и технологии» Института физики НАН Беларуси:

Создав такой транзистор, мы можем делать миниатюрные источники питания, которые будут в разы меньше весить чем существующие. Эти структуры могут работать в условиях космоса, работать при температурах 500 градусов Цельсия.

Еще одно громкое достижение Академии наук – создание первого белорусского спутника. 8 лет назад он вылетел с «Байконура» и вышел на орбиту. С тех пор и передает снимки со всех уголков голубой планеты. Василий Сивуха, начальник центра эксплуатации Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли:

У спутника есть режим непосредственной передачи, то есть снял и тут же передал на нашу приемную антенну, которая находится на этом здании. Обработка занимает 20 минут, при лучшем стечении обстоятельств нужно 3-4 часа.

Белорусская медицина тоже не раз прогремела на весь мир. Сегодня врачи, как и 80 лет назад, снова оказались на передовой. И вновь демонстрируют самоотверженность и героизм. Каждый год в Беларуси выживает на тысячу детей больше. И это результат создания сети перинатальных центров в государстве. Один из ведущих – РНПЦ «Мать и дитя». Сюда привозят самых «тяжелых» пациентов со всей страны. Юлия Рожко, заведующая педиатрическим отделением для недоношенных новорожденных ГУ «Республиканский научно – практический центр «Мать и дитя»:

Система выхаживания недоношенных детей состоит из нескольких этапов. Первый этап, это детки, которые не могут сами дышать, у которых работа сердечка поддерживается с помощью лекарств, они поступают в реанимацию. В реанимации их спасают.

Гордятся наши медики и тем, что многие операции научились делать без скальпеля, на языке медиков – малоинвазивным способом. После таких хирургических вмешательств пациенты могут вернуться к обычной жизни буквально через пару дней. Дмитрий Дударев, заместитель главного врача по хирургии УЗ «4-я городская клиническая больница имени Савченко»:

Мы шире стали использовать высокотехнологичные операции. Осуществили первые в стране или даже в СНГ трансплантацию аорты. За 2019 год у нас выполнено 34 операции по пересадке трупных артерий и аорт.

На 1 млн. жителей в стране выполняется 1 750 кардиохирургических вмешательств, 360 операций на открытом сердце, 50 трансплантаций. Врачебная арифметика впечатляет. Неслучайно к нам ежегодно приезжают на учебу доктора со всего мира. И пациенты, которые пусть и не знают язык, но могут с уверенностью назвать Беларусь местом своего второго рождения.

«Золото» на груди, родной флаг в небе и гимн, который для чемпиона – желанней всех мелодий. Беларусь давно имеет репутацию одной из самых сильных спортивных держав в мире. В женском биатлоне и баскетболе мы – в десятке лучших. За годы суверенитета наши выступили на 11 Олимпиадах. Чемпионами и призерами игр стали 95 спортсменов. 18 золотых, 28 серебряных и 45 бронзовых – столько в копилке достижений. Не зря столицей Вторых Европейских игр в прошлом году стал Минск. 24 медали высшей пробы так и остались в стране.