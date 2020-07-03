Гайдукевич: «Некоторые «переобуваются» на ходу. Забыли свои политические программы, свои партии, идеологию. Только одно: давайте свалим власть, и всё»

Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить суверенитет? Эти темы обсуждали в программе «В обстановке мира».
Гайдукевич: «Самое главное – идти на выборы, голосовать, чтобы никогда в жизни судьба Беларуси не решалась на площадях и улицах»
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Не могу не сказать: как некоторые «переобуваются» на ходу. Забыли свои политические программы, свои партии, идеологию. Только одно: давайте свалим власть, и всё. И больше ничего не интересует абсолютно. А где идеология? Где партия? Где программа? Этого нет. Вот, что пугает. И людям надо это говорить.