Под Гродно организовали безотходное производство. Там собирают 420 тонн шампиньонов в месяц
Новости Беларуси. В Щучинском районе благодаря диалоговым площадкам начали разрабатывать стратегию устойчивого развития своего региона на ближайшие 15 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Какие интересные предложения легли в основу, расскажет Галина Буро.
Ставка и на циркулярную экономику, то есть минимизацию отходов и загрязнений, а также поддержку предприятий с приставкой «эко».
Вот пример – никакой химии. «Умный» автоматизированный процесс выращивания шампиньонов и ручной сбор, внимание, только женскими руками – у мужчин так ловко не получается. Проверяли.
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Галина Буро, корреспондент:
Здесь собирают 420 тонн шампиньонов в месяц. Цикл выращивания составляет 37 дней. После чего вот этот богатый азотом, калием и фосфором субстрат продают фермерам. Такое безотходное производство.
Субстрат после грибов – хорошее удобрение для сельхозкультур. И поскольку предприятие начнет выращивать еще и брокколи, удобрение покупать не придется. Это и есть разумная экономия.
Делать деньги на отходах производитель предлагает и другим предприятиям Щучинского района, ведь запустил проект импортозамещения: питательную среду начнут производить сами, а не покупать в Польше.
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Александр Алейников, директор предприятия по производству шампиньонов:
Все для производства есть, скажем так, на полях Щучинского района, потому что в производстве субстрата используется солома, куриный помет и гипс, вода. Большую часть соломы мы купим, приобретем у сельскохозяйственных предприятий района, куриный помет приобретем опять-таки у Щучинской птицефабрики, и Скидель (агропродукт) рядом у нас – это тоже своего рода утилизация.
Куриный помет – это вроде как отход, здесь мы из него забираем энергию азота для того, чтобы вырастить гриб. В итоге это превращается в органическое удобрение, которое потом используется опять-таки в сельском хозяйстве.