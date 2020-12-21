Под Гродно организовали безотходное производство. Там собирают 420 тонн шампиньонов в месяц

Новости Беларуси. В Щучинском районе благодаря диалоговым площадкам начали разрабатывать стратегию устойчивого развития своего региона на ближайшие 15 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие интересные предложения легли в основу, расскажет Галина Буро.

Ставка и на циркулярную экономику, то есть минимизацию отходов и загрязнений, а также поддержку предприятий с приставкой «эко». Вот пример – никакой химии. «Умный» автоматизированный процесс выращивания шампиньонов и ручной сбор, внимание, только женскими руками – у мужчин так ловко не получается. Проверяли. Вместо газа – щепа. В Щучинском районе вместе с китайцами строят мощную котельную

Галина Буро, корреспондент:

Здесь собирают 420 тонн шампиньонов в месяц. Цикл выращивания составляет 37 дней. После чего вот этот богатый азотом, калием и фосфором субстрат продают фермерам. Такое безотходное производство.

Субстрат после грибов – хорошее удобрение для сельхозкультур. И поскольку предприятие начнет выращивать еще и брокколи, удобрение покупать не придется. Это и есть разумная экономия. Делать деньги на отходах производитель предлагает и другим предприятиям Щучинского района, ведь запустил проект импортозамещения: питательную среду начнут производить сами, а не покупать в Польше. «Внимание к каждому жителю нашего района». Как на Щучинщине делают жизнь комфортной?