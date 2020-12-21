Акция «Память сердца» объединяет поколения белорусов. Под Витебском открыли обновлённый мемориал в память о погибших воинах

Новости Беларуси. Общенациональная акция «Память сердца» продолжает объединять поколения белорусов. К патриотическому проекту присоединилась Витебская область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местом проведения акции стала братская могила в деревне Шапуры. 21 декабря здесь открыли обновленный мемориал. После реконструкции территория памятного места расширилась, установлены гранитные плиты с фамилиями красноармейцев. Страницы прошлого как уроки настоящего в репортаже Виктора Пралича.

Этот памятник в деревне Шапуры под Витебском был открыт в 1959 году. Позже место стало братской могилой, где перезахоранивали останки погибших солдат. Во время Великой Отечественной войны Победа становилась ближе благодаря нашим соотечественникам, русским, казахам, грузинам. Выбита здесь и фамилия Петра Шистерова – Героя Советского Союза. Накануне легендарной освободительной операции «Багратион» он погиб в неравном бою.

Виктор Пралич, корреспондент:

В братской могиле покоются свыше 17 тысяч советских воинов, погибших при освобождении Беларуси в 1943-1944 годах. Захоронение в Шапурах – одно из крупнейших в нашей стране со времен Великой Отечественной войны.

В год 75-летия Победы эту братскую могилу обновили. Причем не только благоустроили за деньги, заработанные на общенациональном субботнике, но и нанесли новые фамилии сражавшихся за Родину. За последние два года скорбный список пополнили около 300 имен.

Владимир Терентьев, председатель Витебского областного совета депутатов:

Работа по увековечиванию постоянно продолжается. Я подчеркиваю, что если совсем еще недавно мы оперировали цифрой, что в 1497 наших воинских захоронениях покоются порядка 413 тысяч воинов, сегодня это цифра порядка 450 тысяч. Благодаря тому, что сегодня открыты архивы, благодаря поисковой работе наших поисковиков вскрываются новые данные, новые факты, новые фамилии.

Спустя годы сюда не забывают дорогу наследники Великой Победы. Будь то знаковые даты для нашей страны или небольшие митинги-реквиемы. Сегодня это акция «Память сердца». Ведь такие страницы истории необходимо знать, чтобы не повторять ошибки.

Жанна Нарицына, второй секретарь Витебской областной организации БРСМ:

Сегодня мы, молодое поколение, обязаны хранить память в сердцах наших дедов и прадедов. Они завоевали Победу ценой своей жизни. Главная цель проекта – не допустить изменения истории, помнить историю такой, какая она была.

Евгений Терещенко, учащийся Витебского кадетского училища:

Такие мероприятия действительно важны не только для кадетов, но и для современной молодежи. Такие мероприятия помогают не забыть и отдать дань памяти умершим за нашу свободу и жизнь.