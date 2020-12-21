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«Внимание к каждому жителю нашего района». Как на Щучинщине делают жизнь комфортной?

21 декабря 2020 21:42
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Новости Беларуси. Диалоговые площадки продолжают работу по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они стали одним из главных инструментов подготовки ко Всебелорусскому народному собранию. К тому же, самым демократическим, ведь внести свои предложения по развитию страны может абсолютно любой желающий.

А вот в ставшем с недавних пор особенно известным Щучинском районе пошли еще дальше, и благодаря диалоговым площадкам начали разрабатывать стратегию устойчивого развития своего региона на ближайшие 15 лет.

Какие интересные предложения легли в основу, расскажет Галина Буро.

Щепа как альтернатива импортному природному газу. Колебания валюты не страшны местному виду топлива. Выгодно и потребителю – теплоэнергия в Щучинском районе одна из самых дешевых в стране. Планка лидерства по энергосбережению.

Вместо газа – щепа. В Щучинском районе вместе с китайцами строят мощную котельную

«Внимание к каждому жителю нашего района». Как на Щучинщине делают жизнь комфортной?-1

Параллельно идет реконструкция очистных сооружений. Качественная система ЖКХ как один из пунктов стратегии устойчивого развития Щучинского района. Ставка и на циркулярную экономику, то есть минимизацию отходов и загрязнений, а также поддержка предприятий с приставкой «эко».

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«Внимание к каждому жителю нашего района». Как на Щучинщине делают жизнь комфортной?-4

Финансовую и экономическую грамотность намерены прививать со школьной скамьи.

«Внимание к каждому жителю нашего района». Как на Щучинщине делают жизнь комфортной?-7

Ребята, скажите, пожалуйста, что такое отходы? Кто знает?

«Внимание к каждому жителю нашего района». Как на Щучинщине делают жизнь комфортной?-10

Сортировка мусора, энергосбережение дома, альтернативные источники энергии, проблема изменения климата. Щучинская гимназия уже 12 лет работает как школа устойчивого развития. Проводят конференции, экскурсии и мастер-классы – как для юных жителей, так и для взрослого населения. А теперь подключатся еще и другие учебные заведения района. Станут настоящими социально-культурными центрами для всей семьи.

«Внимание к каждому жителю нашего района». Как на Щучинщине делают жизнь комфортной?-13

Ольга Гудень, заместитель директора гимназии Щучина:
Поскольку мы себя позиционируем школой устойчивого развития, другие учреждения образования тоже к нам, скажем так, подтягиваются, ищут свое лицо, свой имидж. И тоже уже определились с направлением деятельности в своих микрорегионах. То есть они тоже будут становиться обучающими структурами в тех регионах, где они находятся.

«Внимание к каждому жителю нашего района». Как на Щучинщине делают жизнь комфортной?-16

И это только начало. Благодаря работе диалоговых площадок, куда бизнесмены, чиновники, молодежь, и, впрочем, все жители региона вносили конструктивные предложения, удалось начать разработку стратегии устойчивого развития Щучинского района до 2035 года. Стараются учесть все, что сделает жизнь региона комфортной.

«Внимание к каждому жителю нашего района». Как на Щучинщине делают жизнь комфортной?-19

Елена Пасюта, заместитель председателя Щучинского райисполкома:
Устойчивость – это прежде всего социальная целостность. Это внимание к каждому жителю нашего района. Экологическая целостность – это дать возможность каждому заработать, самореализоваться, найти свое место в жизни. Особенно вопрос остро строит на селе: как найти возможность жить, но и работать, достойно получать именно на селе. И, конечно, важный такой вопрос – экологическая безопасность, создание экологических предприятий.

«Внимание к каждому жителю нашего района». Как на Щучинщине делают жизнь комфортной?-22

В стратегии учли и качество медицины для активного долголетия, и сохранение самобытной культуры, и способы привлечения туристов. И, кстати, здесь не просто пишут план успеха, но и параллельно его реализовывают.

# Государственная социальная политика # общество # Галина Буро # Елена Пасюта # Ольга Гудень # Фотофакт

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