«Внимание к каждому жителю нашего района». Как на Щучинщине делают жизнь комфортной?

Новости Беларуси. Диалоговые площадки продолжают работу по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они стали одним из главных инструментов подготовки ко Всебелорусскому народному собранию. К тому же, самым демократическим, ведь внести свои предложения по развитию страны может абсолютно любой желающий.

А вот в ставшем с недавних пор особенно известным Щучинском районе пошли еще дальше, и благодаря диалоговым площадкам начали разрабатывать стратегию устойчивого развития своего региона на ближайшие 15 лет.

Какие интересные предложения легли в основу, расскажет Галина Буро.

Щепа как альтернатива импортному природному газу. Колебания валюты не страшны местному виду топлива. Выгодно и потребителю – теплоэнергия в Щучинском районе одна из самых дешевых в стране. Планка лидерства по энергосбережению.

Вместо газа – щепа. В Щучинском районе вместе с китайцами строят мощную котельную