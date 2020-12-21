Вместо газа – щепа. В Щучинском районе вместе с китайцами строят мощную котельную

Новости Беларуси. В Щучинском районе благодаря диалоговым площадкам начали разрабатывать стратегию устойчивого развития своего региона на ближайшие 15 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Щепа как альтернатива импортному природному газу. Колебания валюты не страшны местному виду топлива. Выгодно и потребителю – теплоэнергия в Щучинском районе одна из самых дешевых в стране. Планку лидерства по энергосбережению (она подтверждена дипломом) здесь намерены удерживать. Вот и сейчас строят совместно с китайцами новую мощную котельную на 24 мегаватта – она сможет обеспечить теплом половину города.

Андрей Шкиндеров, директор Щучинского ЖКХ:

Это позволит давать горячее водоснабжение в городе Щучине – только вырабатывать на щепе, что, естественно, позволит экономить и не потреблять природный газ, в том числе это и такая составляющая энергетической безопасности Республики Беларусь.

Данный объект должен ввестись в марте 2021 года. Примерно стоимость его – это 5 миллионов 300 тысяч долларов.