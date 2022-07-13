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Наталья Кочанова проведёт личный приём граждан 20 июля

13 июля 2022 10:04
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Новости Беларуси. Житейские проблемы и полезные инициативы. Диалог населения и власти продолжается. 20 июля личный прием граждан проведет председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Наталья Кочанова проведёт личный приём граждан 20 июля-1

Со своими вопросами могут также обратиться индивидуальные предприниматели и представители юридических лиц. Встреча пройдет в Минске на Кирова, 47 по предварительной записи. Телефоны на ваших экранах.  

# Прием граждан # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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