Наталья Кочанова проведёт личный приём граждан 20 июля

Новости Беларуси. Житейские проблемы и полезные инициативы. Диалог населения и власти продолжается. 20 июля личный прием граждан проведет председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Со своими вопросами могут также обратиться индивидуальные предприниматели и представители юридических лиц. Встреча пройдет в Минске на Кирова, 47 по предварительной записи. Телефоны на ваших экранах.