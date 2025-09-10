Очередь ещё больше – ситуация на границе с Польшей накануне закрытия
Глава МВД Польши подписал распоряжение о закрытии границы с Беларусью. Мера касается как въезда, так и выезда людей и транспорта. И произойдет это уже в полночь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Что будет дальше и откроет ли Варшава пункты пропуска после учений, которыми сейчас аргументирует свое опрометчивое решение, предсказать сложно. Как и предметно прокомментировать абстрактное заявление МВД Польши по этому поводу.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Мы находимся у пункта пропуска «Брест». Это единственный открытый переход на белорусско-польском участке границы. В электронной очереди зарегистрировано на данный момент около 1,5 тысячи автомобилей. За день их количество выросло чуть меньше чем на сотню. Чего не скажешь об автобусах. Выезда ожидают порядка 57, и за день количество выросло практически в пять раз.
Август бил все рекорды по очередям в Бресте. Ожидание растягивалось на недели. Наконец волна путешественников схлынула и вот новый вызов для всех. Польские службы держат в тонусе свои неритмичные работы. За последние сутки оформили примерно треть транспорта от суточной нормы. В отдельные часы не работали вовсе.
Что происходит в пункте пропуска «Брест» на границе с Польшей?
У нас билеты 13-го числа, из Варшавы вылет в Грецию. Это все выгодно полякам, которые обостряют и истерию нагнетают. Второе, конечно, это Украине выгодно. У Украины осталась одна возможность только, на чем-то выплыть и что-то сделать, чтобы они втянули всю Европу.
Я покупала билеты месяц назад, чтобы поехать в долгожданный отпуск. Не очень мне вся эта ситуация нравится. Ну ничего, проедем, доедем. Обратно либо через Литву ехать придется, либо через Турцию.
Я хотела бы доучиться, и там еще мои вещи остались, очень много вещей. По-любому хочется попасть.
Автобусные перевозчики сегодня не дают никаких гарантий. Сервисы временно приостановили продажи билетов на 11 сентября и далее. За заранее приобретенные обещают вернуть все деньги и информировать пассажиров по актуальной обстановке.
В грузовом пункте пропуска «Козловичи» количество транспорта возросло на 180 единиц за последние сутки. Ожидает выезда порядка 395 больших грузов. Перевозчики негодуют и даже не скрывают своего недовольства. Приостановка движения в пункте пропуска даже на несколько дней – это ощутимый удар по бизнесу. И в первую очередь польскому. Штрафы по контрактам и сорванные поставки.
Подробнее в видео.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
МВД Литвы не рассматривает возможность закрытия двух пунктов пропуска на белорусско-литовской границе, но самым напряженным остается именно грузовое направление. Сейчас в пункте пропуска на Литву ожидают свыше 700 автомобилей. Их число будет только расти. Это прогнозируют перевозчики, которые уже готовятся к закрытию пункта пропуска «Козловичи».
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