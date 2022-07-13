Чем удивят на 31-м «Славянском базаре» и за что Глеб Лапицкий получил звание «Витебчанин года»?

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Глеб Лапицкий, директор «Славянского базара». Александр Меженный, ведущий:

Вы уже говорили, что есть много сюрпризов, о которых пока не хотите говорить. Сейчас уже время пришло, рассказывайте, чем будете удивлять. Чем удивят на 31-м «Славянском базаре»?

Глеб Лапицкий, директор международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Мы уже 31-й год в одном и том же месте проводим фестиваль, это уже своего рода удивление. Но заканчивается последний монтаж сцены, я думаю, она в этом году тоже удивит, потому что она видоизменилась. Появилась новая локация и в зрительском зале, наши артисты стали ближе к зрителям. Большая концертная программа на всех площадках, начиная от нашего молодежного open air. И в рамках дней Союзного государства всемирно известный пианист Денис Мацуев тоже приедет в Витебск. Поэтому на любой вкус и цвет вы здесь найдете музыкальное и не только музыкальное творчество. Юлия Самусенко, ведущая:

Один из самых значимых проектов – это детские и взрослые вокальные конкурсы. Чем планируете удивлять в этом году? Как подбирали членов жюри? «Председатели жюри – это достойнейшие из достойнеших»

Глеб Лапицкий:

Планируем удивлять не мы, а наши конкурсанты, которые прилетели из более чем 20 стран, порядка 30 стран участвуют в фестивале. Конкурсанты – это творческие герои нашего времени, потому что логистические цепочки, которые им приходилось преодолевать, – это достойно героизма. Это люди, которые по-настоящему любят творчество. Они уже готовы петь с нашим Президентским оркестром и танцевать вместе с «Тодесом». Наши дети готовы не погрузить кого-то в сказку, а вместе с нашим зрителем написать эту сказку. Ну а председатели жюри – это достойнейшие из достойнеших. Взрослое жюри возглавит Лариса Александровна Долина. Ну а детское жюри, как и ровно 20 лет назад, возглавит Василий Петрович Раинчик. Александр Меженный:

Здорово. Это 20-й, юбилейный детский конкурс, а взрослый – 31-й. Пока дети отстают, но уже наступают на пятки. Как вы оцениваете состав конкурсантов взрослого конкурса? Глеб Лапицкий:

Очень сильный состав, но это ежегодно сильный, потому что и мы отбираем тех ребят, которые, на наш взгляд (большой комиссии), будут достойны представлять. И они представляют свою страну. Их готовят на государственном уровне, готовят, чтобы они были достойными представителями. Я думаю, что будет очень большая борьба на сцене легендарного Летнего амфитеатра. Александр Меженный:

Еще есть у нас информация, что Глеб Лапицкий стал «Витебчанином года». Как вы это оцениваете? Это заслуги ваши на посту директора «Славянского базара» или что-то другое, о чем мы еще не знаем? Глеб Лапицкий о звании «Витебчанин года»