Прямой эфир

Неофициальное открытие «Славянского базара» и детский музыкальный конкурс. Куда сходить в Витебске 13 июля?

13 июля 2022 06:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Витебске 13 июля прозвучат первые позывные международного фестиваля искусств «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А на сцене Летнего амфитеатра пройдет первый концерт. Неофициально форум откроет цирковая программа с участием артистов Белгосцирка.  

Неофициальное открытие «Славянского базара» и детский музыкальный конкурс. Куда сходить в Витебске 13 июля?-1

Необычно и неожиданно площадка превратится в цирковой манеж. Яркое шоу под названием «Этот волшебный цирк» представят воздушные гимнасты, силовые атлеты, акробаты, самые веселые клоуны. Все это будет проходить в сопровождении оркестра с живой музыкой.  

Неофициальное открытие «Славянского базара» и детский музыкальный конкурс. Куда сходить в Витебске 13 июля?-4

Также сегодня пройдет и первый день международного детского музыкального конкурса «‎Витебск». На сцене концертного зала выступят ребята из разных стран – Беларуси, Армении, Эстонии, Болгарии, Египта, Израиля и не только. А уже завтра вечером, 14 июля, состоится долгожданное открытие XXXI «‎Славянского базара», участие в котором примут именитые артисты.  

Установили указатели в ретро стиле, чтобы не заблудиться. Витебск заканчивает приготовления к «Славянскому базару».  

# Славянский базар в Витебске-2022 # общество # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Работа, в принципе, несложная». Чем занимаются школьники в сельскохозяйственных студотрядах?
13 июля 2022 06:36

«Работа, в принципе, несложная». Чем занимаются школьники в сельскохозяйственных студотрядах?

Прошла жеребьёвка детского музыкального конкурса «Витебск-2022». Старт намечен на 13 июля
12 июля 2022 19:12

Прошла жеребьёвка детского музыкального конкурса «Витебск-2022». Старт намечен на 13 июля

Мы столкнулись с небывалым уровнем угроз. К чему ведёт политика Запада и что Президент пообещал военным?
12 июля 2022 18:19

Мы столкнулись с небывалым уровнем угроз. К чему ведёт политика Запада и что Президент пообещал военным?