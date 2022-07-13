Неофициальное открытие «Славянского базара» и детский музыкальный конкурс. Куда сходить в Витебске 13 июля?

Новости Беларуси. В Витебске 13 июля прозвучат первые позывные международного фестиваля искусств «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А на сцене Летнего амфитеатра пройдет первый концерт. Неофициально форум откроет цирковая программа с участием артистов Белгосцирка.

Необычно и неожиданно площадка превратится в цирковой манеж. Яркое шоу под названием «Этот волшебный цирк» представят воздушные гимнасты, силовые атлеты, акробаты, самые веселые клоуны. Все это будет проходить в сопровождении оркестра с живой музыкой.

Также сегодня пройдет и первый день международного детского музыкального конкурса «‎Витебск». На сцене концертного зала выступят ребята из разных стран – Беларуси, Армении, Эстонии, Болгарии, Египта, Израиля и не только. А уже завтра вечером, 14 июля, состоится долгожданное открытие XXXI «‎Славянского базара», участие в котором примут именитые артисты.