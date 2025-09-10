В Минске прошёл первый Республиканский молодёжный женский форум
В Минске 10 сентября уверенно и твердо звучали женские голоса. Эти леди готовы не только выступить с инициативами, но и знают, как их реализовать. В столице прошел первый Республиканский молодежный женский форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он объединил более сотни участниц. Это совместная инициатива Молодежного совета при Совете Республики и Молодежного крыла Белорусского союза женщин.
В Молодежный совет при Совете Республики входят 92 девушки. Как отметила Наталья Кочанова, все они выступают с инициативами и подсказывают законодателям, какие вопросы молодежной политики необходимо урегулировать. Напутствуя участниц, спикер верхней палаты парламента отметила важность обсуждаемых на форуме вопросов. Ведь каждая женщина должна иметь возможность реализовать свои способности в учебе, работе и совместить это с созданием семьи.
Алина Ретькова, председатель Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси:
Здесь сегодня собрались молодые, активные, целеустремленные и прекрасные дамы, которые состоят в наших молодежных организациях и общественных объединениях и уже несут добро в общество, работают на благо своей страны на общественных началах. Мы хотим на своем примере показать каждой молодой девушке, что на первом месте – семья, а уже на втором и третьем – профессиональное и карьерное развитие, которое может идти параллельно.
Организаторы подготовили активную программу: тематические секции, мастер-классы и тренинги. Девушки прослушали лекции о важности сохранения института семьи, развитии лидерских качеств и навыков ораторского мастерства. А также обсудили роль женщины в экономике страны. В перерывах участницы смогли поделиться опытом и задать вопросы спикерам.
Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:
Важно, когда есть связь между общественными объединениями, между теми, кто принимает законы, потому что важно учитывать все моменты и параметры, которые озвучивают наши девушки при принятии тех или иных решений. Любые инициативы наших молодых девушек мы стараемся поддержать, развить, и я буду рада, если сегодняшний форум будет началом чего-то большого и глобального. И когда площадки Белорусского союза женщин станут площадками для встреч молодежи всех стран СНГ.
Форум планируют проводить ежегодно. Каждый раз в новой области. По итогам мероприятия будет составлена резолюция и подготовлены методические рекомендации. Участницы форума организуют тематические встречи в своих регионах.