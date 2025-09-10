В Минске прошёл первый Республиканский молодёжный женский форум

В Минске 10 сентября уверенно и твердо звучали женские голоса. Эти леди готовы не только выступить с инициативами, но и знают, как их реализовать. В столице прошел первый Республиканский молодежный женский форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он объединил более сотни участниц. Это совместная инициатива Молодежного совета при Совете Республики и Молодежного крыла Белорусского союза женщин. В Молодежный совет при Совете Республики входят 92 девушки. Как отметила Наталья Кочанова, все они выступают с инициативами и подсказывают законодателям, какие вопросы молодежной политики необходимо урегулировать. Напутствуя участниц, спикер верхней палаты парламента отметила важность обсуждаемых на форуме вопросов. Ведь каждая женщина должна иметь возможность реализовать свои способности в учебе, работе и совместить это с созданием семьи.

Алина Ретькова, председатель Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси:

Здесь сегодня собрались молодые, активные, целеустремленные и прекрасные дамы, которые состоят в наших молодежных организациях и общественных объединениях и уже несут добро в общество, работают на благо своей страны на общественных началах. Мы хотим на своем примере показать каждой молодой девушке, что на первом месте – семья, а уже на втором и третьем – профессиональное и карьерное развитие, которое может идти параллельно. Организаторы подготовили активную программу: тематические секции, мастер-классы и тренинги. Девушки прослушали лекции о важности сохранения института семьи, развитии лидерских качеств и навыков ораторского мастерства. А также обсудили роль женщины в экономике страны. В перерывах участницы смогли поделиться опытом и задать вопросы спикерам.