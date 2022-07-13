Каждому вручат ключ от города. Что расскажут на экскурсии посетителям Витебска во время «Славянского базара»?

Разгадать тайну одного из древнейших городов Беларуси – Витебска. Прогуляться по старинным улочкам, познакомиться с уникальными архитектурными ансамблями прошлых лет, увидеть современные достопримечательности города над Двиной – все это и даже больше предлагает новая интерактивная экскурсия «Посвящение в витебчане».
Елена Серова, научный сотрудник выставочного зала «Духовской круглик»:
В отличие от традиционных экскурсий наша программа включает и туристов, участников прохода по городу в активное взаимодействие, предлагает им поделиться, активировать их знания искусства, культуры, истории, традиций.
Проникнуть в самые загадочные уголки культурного центра Синеокой – настоящий квест в хорошем смысле этого слова. Необычное и невероятно познавательное развлечение придется по вкусу и взрослым, и детям.
Елена Серова:
Главная задача – это подать город с необычной стороны, рассказать малоизвестные факты и сделать эмоциональные акценты на исторических достопримечательностях. Каждый участник программы получает заслуженный бонус, ему вручается символический ключ от города. Приятным моментом на память остается и свидетельство.
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