Каждому вручат ключ от города. Что расскажут на экскурсии посетителям Витебска во время «Славянского базара»?

Разгадать тайну одного из древнейших городов Беларуси – Витебска. Прогуляться по старинным улочкам, познакомиться с уникальными архитектурными ансамблями прошлых лет, увидеть современные достопримечательности города над Двиной – все это и даже больше предлагает новая интерактивная экскурсия «Посвящение в витебчане».

Елена Серова, научный сотрудник выставочного зала «Духовской круглик»:

В отличие от традиционных экскурсий наша программа включает и туристов, участников прохода по городу в активное взаимодействие, предлагает им поделиться, активировать их знания искусства, культуры, истории, традиций.