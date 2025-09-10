Максимальная скорость, правила пересечения дорог – напоминаем о главных изменениях для СПМ в Беларуси

Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да! Но...» с Евгением Пустовым. Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Самокатчики, электротранспорт или транспорт малой мобильности. Если исходить из закона, то кто они? Как изменилась дорожная ситуация в Минске?

Александр Шевченко, начальник отделения обеспечения правоприменительной деятельности главного управления ГАИ МВД Беларуси:

До недавнего времени они являлись пешеходами. Они стремительно вошли в нашу жизнь несколько лет назад. Мы это урегулировали в правилах дорожного движения еще в 2022 году. Тогда они являлись пешеходами. Поправки, которые внесли в 2025 году, которые вступили в силу с 1 сентября, приравняли данную категорию участников дорожного движения к водителям транспортных средств. Но здесь небольшой нюанс – к водителям немеханических транспортных средств. Евгений Пустовой:

Какую максимальную скорость могут развить самокаты и почему действительно с 14 лет? На велосипед раньше по правилам дорожного движения можно было с 14 лет садиться и ехать. Если мы говорим об урбанизационной архитектуре. Как здесь? Какая скорость?

Александр Шевченко:

Все это тоже уже заложено и в принятых поправках. Раньше это была установленная скорость – не более 25 километров в час. Но технически он мог сколько угодно ездить. По имеющейся информации просто в открытом доступе сети Интернет, там и 100, и более километров в час позволяют современные, более серьезные самокаты развивать скорость. По поводу возраста, мы тоже ограничили это 14 годами. Средство персональной мобильности теперь – это конкретно устройство, у которого максимальная конструкционная скорость не может превышать 25 километров в час. То есть это что-то сравнимое с велосипедом и получается. Тогда понятно, что дети 14 лет уже могут садиться, потому что с 16 – это уже мопед. Можно получать водительское удостоверение на категорию «Мопед». Что делать с личными самокатами после поправок в ПДД? В ГАИ объяснили, как не нарушать. Евгений Пустовой:

На пешеходном переходе есть отдельная линия для самокатов. Какая скорость там максимально разрешенная?

Александр Шевченко:

По тротуару не более 25 километров в час в любом случае осталось. Но у них такая максимально конструктивная теперь должна быть скорость. То есть не более 25 при всех условиях. По общему правилу теперь самокатчики должны спешиваться везде – при пересечении по велопереезду либо пешеходному переходу. Допускается в отдельных случаях, когда переезд через дорогу по велопереезду регулируется светофором именно для велосипедиста, на нем силуэт велосипеда. В этом случае допускается не спешиваться. В местах с велосипедным переездом мы планируем сделать разные режимы для обычного транспорта и самокатчиков, чтобы они не пересекались. Сейчас у нас, как правило, при повороте направо разрешается переходить пешеходам. В этом конфликт, в этом и происшествие происходит. Они не снижают скорости, проезжают – из-за этого конфликт. В этом случае им допускается переезжать, но конфликта не будет, потому что транспорт не будет идти. Но в любом случае остается требование, что они должны двигаться со скоростью пешехода. Какие случаи, когда пересекать? Это по линии тротуаров и обочин, но уступая дорогу транспорту. И в случаях (у нас есть такое на Веры Хоружей, на Старовиленской), когда в пределах проезжей части обустроен велосипедный переезд параллельно либо когда в разрешенных случаях допускается движение не далее метра от края проезжей части. В этих случаях тоже выезд со двора – допускается не спешиваться на перекрестке. Травматолог рассказал, стало ли меньше ЧП с самокатчиками после внесения изменений в ПДД.