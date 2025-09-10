Госнаград удостоены 68 представителей различных сфер деятельности – указ Президента

Работники агропромышленного комплекса 10 сентября в числе тех, кто удостоен государственных наград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего в списке 68 представителей самых разных сфер деятельности. Соответствующий указ подписал глава государства.

Ордена, медали и почетные звания присвоены за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, смелость и решительность, проявленные при спасении человека на воде, достижение высоких производственных показателей, заслуги в воинской службе, охране госграницы, природоохранной деятельности.

Госнаградами отмечен и труд белорусов, которые внесли значительный личный вклад в укрепление правопорядка и борьбу с преступностью, ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, развитие лесного хозяйства, промышленности, строительства, транспортной отрасли, здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта.