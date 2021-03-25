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«Почву можно проверить народным методом». Агроном показал прямо в поле, когда время приступать к посевной

25 марта 2021 19:17
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Новости Беларуси. Старт посевной кампания дали 25 марта на юге Беларуси. Первыми в стране к массовому севу приступили в Каменецком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый старается сохранить влагу, оттого и спешат приступить, тем более что весна и так «украла» почти три недели. Всего же белорусским аграриям в этом сезоне предстоит засеять больше 2 миллионов гектаров площадей.

Первый посевной репортаж в сезоне у Кристины Протосовицкой.

«Почву можно проверить народным методом». Агроном показал прямо в поле, когда время приступать к посевной-1

В хозяйстве «АгроНива» Каменецкого района в поля посевная техника зашла три дня назад. Весна и так «ворует» заветные дни, оттого поспешили. Позади первые 16 гектаров. Сперва пробовали, а когда почувствовали, что почва пускает, принялись за работу. Тепло не только решает, но и разрешает.

«Почву можно проверить народным методом». Агроном показал прямо в поле, когда время приступать к посевной-4

Виталий Гарчук, главный агроном сельхозпредприятия «АгроНива»:
Почву можно проверить народным методом: берем немножко земли в руку, делаем комок и бросаем. Если земля рассыпается и руки сухие, значит, земля уже готова, можно сеять.

«Почву можно проверить народным методом». Агроном показал прямо в поле, когда время приступать к посевной-7

Семена, как и санки, готовят еще летом. Сейчас в хозяйстве сеют ячмень. Всего же предстоит в самые короткие сроки пройти больше 3 000 гектаров.

«Почву можно проверить народным методом». Агроном показал прямо в поле, когда время приступать к посевной-10

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Особенность этой посевной кампании в чем?

«Почву можно проверить народным методом». Агроном показал прямо в поле, когда время приступать к посевной-13

Оксана Довиденко, агроном-семеновод сельхозпредприятия «АгроНива»:
Немножко запоздалые сроки. В прошлом году мы начали в начале марта, а тут уже 25-е, а мы только несколько дней в поле. Хотелось бы, конечно, чтобы быстрее. Ну, как получится. В этом году все будет быстрее, в сжатые сроки. Уже можно сеять все культуры, так как почва готова. Ячмень немножко попозже сеют, а овес немного раньше. Как говорили раньше: сей овес в грязь и будешь князь.

«Почву можно проверить народным методом». Агроном показал прямо в поле, когда время приступать к посевной-16

В ходе посевной работает настоящая команда. Прежде – внести удобрения, а дальше дело за культиватором. Как у хозяйки – скатерти, так у аграриев – поле. Все должно быть под линейку гладким, это облегчит сев и закроет влагу. От ее нехватки страдают каждый год. И пока одни удобряют и «гладят» поля, другие следом же сеют.

«Почву можно проверить народным методом». Агроном показал прямо в поле, когда время приступать к посевной-19

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# Сельское хозяйство # общество # Виталий Гарчук # Кристина Протосовицкая # Оксана Довиденко # Фотофакт

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