«Почву можно проверить народным методом». Агроном показал прямо в поле, когда время приступать к посевной

Новости Беларуси. Старт посевной кампания дали 25 марта на юге Беларуси. Первыми в стране к массовому севу приступили в Каменецком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый старается сохранить влагу, оттого и спешат приступить, тем более что весна и так «украла» почти три недели. Всего же белорусским аграриям в этом сезоне предстоит засеять больше 2 миллионов гектаров площадей. Первый посевной репортаж в сезоне у Кристины Протосовицкой.

В хозяйстве «АгроНива» Каменецкого района в поля посевная техника зашла три дня назад. Весна и так «ворует» заветные дни, оттого поспешили. Позади первые 16 гектаров. Сперва пробовали, а когда почувствовали, что почва пускает, принялись за работу. Тепло не только решает, но и разрешает.

Виталий Гарчук, главный агроном сельхозпредприятия «АгроНива»:

Почву можно проверить народным методом: берем немножко земли в руку, делаем комок и бросаем. Если земля рассыпается и руки сухие, значит, земля уже готова, можно сеять.

Семена, как и санки, готовят еще летом. Сейчас в хозяйстве сеют ячмень. Всего же предстоит в самые короткие сроки пройти больше 3 000 гектаров.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Особенность этой посевной кампании в чем?

Оксана Довиденко, агроном-семеновод сельхозпредприятия «АгроНива»:

Немножко запоздалые сроки. В прошлом году мы начали в начале марта, а тут уже 25-е, а мы только несколько дней в поле. Хотелось бы, конечно, чтобы быстрее. Ну, как получится. В этом году все будет быстрее, в сжатые сроки. Уже можно сеять все культуры, так как почва готова. Ячмень немножко попозже сеют, а овес немного раньше. Как говорили раньше: сей овес в грязь и будешь князь.