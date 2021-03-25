Зачем на сельхозагрегате GPS-навигация? Показывает и рассказывает сам водитель

Новости Беларуси. Старт посевной кампания дали 25 марта на юге Беларуси. Первыми в стране к массовому севу приступили в Каменецком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый старается сохранить влагу, оттого и спешат приступить. Тем более что весна и так «украла» почти три недели. Всего же белорусским аграриям в этом сезоне предстоит засеять больше 2 миллионов гектаров площадей.