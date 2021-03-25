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Зачем на сельхозагрегате GPS-навигация? Показывает и рассказывает сам водитель

25 марта 2021 19:21
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Новости Беларуси. Старт посевной кампания дали 25 марта на юге Беларуси. Первыми в стране к массовому севу приступили в Каменецком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый старается сохранить влагу, оттого и спешат приступить. Тем более что весна и так «украла» почти три недели. Всего же белорусским аграриям в этом сезоне предстоит засеять больше 2 миллионов гектаров площадей.

Первый посевной репортаж в сезоне у Кристины Протосовицкой.

Зачем на сельхозагрегате GPS-навигация? Показывает и рассказывает сам водитель-1

В народе говорят: много снега – будет много хлеба. Здесь спорить не станут, но отмечают: не всем озимым «снежная шапка» пришлась по нраву. Снег упал на незамерзшую землю и дал парниковый эффект. Поэтому сейчас озимые активно подкармливают. После пробуждения у них «плотный обед».

Зачем на сельхозагрегате GPS-навигация? Показывает и рассказывает сам водитель-4

Андрей Карпук, водитель сельхозпреприятия «АгроНива»:
GPS-навигация, чтобы ориентироваться в поле: где закончил поливать и откуда начинать, чтобы равномерно по всему полю внести удобрения и не было где-то пропусков. Для урожая нужно, чтобы было равномерно, без пропусков. Пришла весна, и оно все оживает, и хочется уже и поработать, и заработать.

Зачем на сельхозагрегате GPS-навигация? Показывает и рассказывает сам водитель-7

Аграрии говорят, сегодня нужно быть менеджером у растения и влиять на его развитие. Если как следует позаботиться на стартовом этапе, то у природы в будущем выиграешь в три раза больше урожая.

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# Сельское хозяйство # общество # Кристина Протосовицкая # Андрей Карпук # Фотофакт

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