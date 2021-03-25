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Больше месяца хранить нельзя. Что Александр Лукашенко подарил Олегу Кожемяко?

25 марта 2021 17:39
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко уверен в хороших перспективах для развития сотрудничества с Приморским краем. Об этом Президент заявил 25 марта на встрече с главой этого российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше месяца хранить нельзя. Что Александр Лукашенко подарил Олегу Кожемяко?-1

Алена Сырова, корреспондент:
Что до продуктов, «сувенирная» партия 26 марта точно отправится в Приморье. Александр Лукашенко губернатору подарил в том числе и фирменный набор конфет, которыми не нужно просто любоваться.

Больше месяца хранить нельзя. Что Александр Лукашенко подарил Олегу Кожемяко?-4

– И это больше месяца нельзя [хранить – прим. ред.]. Это чистый продукт, без консервантов. 
– Хорошо.

Больше месяца хранить нельзя. Что Александр Лукашенко подарил Олегу Кожемяко?-7

В свою очередь Олег Кожемяко преподнес нашему Президенту парусник с символичным названием.

Больше месяца хранить нельзя. Что Александр Лукашенко подарил Олегу Кожемяко?-10

«Надежда» с надеждой, что те проекты, о которых мы здесь с вами говорили, будут выполнены.

Больше месяца хранить нельзя. Что Александр Лукашенко подарил Олегу Кожемяко?-13

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# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Олег Кожемяко # Алена Сырова # Фотофакт

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