Больше месяца хранить нельзя. Что Александр Лукашенко подарил Олегу Кожемяко?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко уверен в хороших перспективах для развития сотрудничества с Приморским краем. Об этом Президент заявил 25 марта на встрече с главой этого российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, корреспондент:

Что до продуктов, «сувенирная» партия 26 марта точно отправится в Приморье. Александр Лукашенко губернатору подарил в том числе и фирменный набор конфет, которыми не нужно просто любоваться.

– И это больше месяца нельзя [хранить – прим. ред.]. Это чистый продукт, без консервантов.

– Хорошо.

В свою очередь Олег Кожемяко преподнес нашему Президенту парусник с символичным названием.