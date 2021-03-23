Она поит телят чаем и получает 2000 рублей. Как заработать достойную заработную плату в сельском хозяйстве?

Новости Беларуси. Пять дочерей, муж, который всегда поможет, и хорошая зарплата. Так выглядит простая формула женского счастья жительницы агрогородка Красная Слобода Быховского района Татьяны Шанталосовой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ее руках будущее фермы. Оператор по доращиванию молодняка печется о каждом теленке. Не только холит и лелеет, но и поит чаем. Секреты животноводства и большой зарплаты раскрывала Юлия Мычка.

Утро Татьяны Шанталосовой начинается не с кофе. Женщина заваривает крепкий чай, но не для себя. Когда-то так делала ее мама, которая работала в местном хозяйстве дояркой. Новорожденных телят отпаивали рисовым отваром, в рацион добавляли домашние яйца. Народные хитрости мудрого животноводства Татьяна Семеновна применяет и сейчас.

Иди, иди дальше, иди, мой родной.

Результат такого ухода, так сказать, и налицо, и на бока. Телята растут не по дням, а по часам. Никакого падежа, а привесы по 800 грамм в сутки уже рублями возвращаются в расчетник.

Татьяна Шанталосова, оператор по доращиванию молодняка сельхозпредприятия «Обидовичи»:

Зарплата у меня – 2 000 и более. Не обижаемся на зарплату, не жалуемся, слава богу, хорошо получаем, зарабатываем и получаем. На что тратим? У нас детки есть, пять дочерей у нас, надо всем помочь. Квартира у нас стоит, делаем ремонт.

В сельское хозяйство Татьяна попала сразу после школы. Родители рано ушли из жизни, и нужно было думать, чем зарабатывать на хлеб. Начинала с полевых работ, работала дояркой.

А потом меня попросили подменить отпуск. Я согласилась, пошла на месяц. Ну, как пошла на месяц, так на все время здесь и осталась. Я привыкла к этой работе, работа любит меня, и я люблю работу.

Сарай для телят недавно реконструировали. Для животных сразу предусмотрели просторные загоны. Каждый теленок на виду, нет скученности. При норме 50 Татьяна умудряется ухаживать за двумя сотнями малышей. Растит их до года, а потом передает в руки мужа.

– А выгодно вам в связке работать с женой?

– Ну, конечно, выгоднее. Она же там за маленькими сразу ухаживает, а потом я уже с полугода забираю их сюда.

Василий Васильевич в сельское хозяйство попал случайно. До этого работал в стройбригаде, о работе животновода и не думал. Как и жена, в новую профессию пришел на несколько дней – подменить человека. Так и остался. Времена в хозяйстве были разные. Еще три года назад похвастаться зарплатой было нельзя, но уже прошлой весной в Обидовичи пришел новый председатель, цифры в ведомости стали расти.

Василий Шанталосов, оператор по доращиванию молодняка сельхозпредприятия «Обидовичи»:

В шоке был, можно сказать: мне же такую зарплату никто не даст. С минималки тысячу получить. Но все подписано, все было отдано. Все хорошо. Сейчас еще выше – полторы, до двух. У меня же все зависит от поголовья, от привеса. Если привес есть, значит, зарплата есть. Но не может быть такого, чтобы не было у меня привеса. Кормов хватает, концентраты есть, и сено, сенаж, силос.

Николай Филатов, директор сельхозпредприятия «Обидовичи»:

Благодаря таким людям, как семья Шанталосовых, есть будущее и перспектива любого хозяйства. Через два года эти малые телята станут коровами, которые буду давать не по 8-10 литров надой, а по 20-25.

Большое молоко – вот к чему сегодня стремятся в хозяйстве «Обидовичи». В 2021 году ставку здесь будут делать на животноводство, но динамично развиваться оно может только при условии крепкой кормовой базы.

Юлия Мычка, корреспондент:

Хозяйство «Обидовичи» крупное, занимает третью часть Быховского района. От края до края – 60 километров. Много полей, и они только и ждут, когда в них упадут первые зерна.