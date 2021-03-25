Как правильно утилизировать просроченные лекарства? Белорусские школьники предложили решение вопроса

Новости Беларуси. Ученики крупской школы реализуют экопроект. Ребята присоединились к информационной кампании «Лекарствам не место в еде и воде», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Вместе со взрослыми они принялись за инвентаризацию домашних и автомобильных аптечек, а собранную просрочку относят в специальный контейнер для сбора таких лекарств. С инициативными школьниками познакомилась Ольга Власовец.

Ольга Власовец, корреспондент:

Обычная упаковка просроченного лекарства, а сколько опасности в себе таит. Блистер с таблетками попадает в мусорное ведро, далее на свалку, затем в грунтовые воды и в водопровод. Правильная утилизация может решить этот вопрос.

Этим вопросом всерьез занялись крупские школьники. С наступлением весны ребята задумались о том, что во время первых весенних паводков попадет в реку Бобр. Поэтому они с радостью поддержали кампанию «Лекарствам не место в воде и еде».

Вероника Бабицкая, ученица средней школы № 1 имени В. Н. Марцинкевича:

Понравилось, что мы ходили, рассказывали об этом людям, о том, что лекарства можно утилизировать правильно. Родители были удивлены, что в нашем небольшом городе в аптеке есть утилизатор для лекарств. Инициативу поддержали и преподаватели. Совместными усилиями организовали челлендж в социальных сетях под хештегом «проверь аптечку» и принялись за ревизию домашних лекарств. Также подготовили буклеты на эту тему.

Лариса Барсукова, заместитель директора средней школы № 1 имени В. Н. Марцинкевича:

Нами подготовлены видеорепортажи по данной проблеме. Мы выступали на родительских собраниях, перед широкой общественностью, прошли школьные конкурсы. Когда-то мы начинали с раздельного сбора мусора, так, я думаю, придем и к тому, что правильно начнем утилизировать лекарства.

Крупки – один из немногих городов в области, где есть специальный контейнер для сбора медикаментов. Из него лекарства попадают на утилизацию и не несут вреда окружающей среде. Благодаря усилиям горожан и инициативных школьников удалось обезвредить немало просроченных медикаментов.

Ирина Миранюк, фарцевт:

Сюда сносятся все просроченные медикаменты. Можно выбрасывать таблеточки, аэрозоли, капсулы, нельзя – сырье и микстурки. Мы собрали уже четыре контейнера.

Никита Макаров, ученик средней школы № 1 имени В. Н. Марцинкевича:

Я пришел домой, сказал бабушке, проверил аптечку, посмотрел, нет ли там просроченных лекарств, потом их отнес сюда. Вначале бабушка немного злилась, а теперь она проверяет, чтобы не было просроченных лекарств.