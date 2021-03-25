«Это момент заработать деньги». Когда работать на земле особенно выгодно, секретами делится аграрий

Новости Беларуси. Старт посевной кампания дали 25 марта на юге Беларуси. Первыми в стране к массовому севу приступили в Каменецком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый старается сохранить влагу, оттого и спешат приступить, тем более что весна и так «украла» почти три недели. Всего же белорусским аграриям в этом сезоне предстоит засеять больше 2 миллионов гектаров площадей. Первый посевной репортаж в сезоне у Кристины Протосовицкой.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Каменецкий район первым в стране приступил к массовому севу. Все 10 хозяйств уже в полях, а это более 32 тысяч гектаров посевных площадей. Здесь готовы сражаться с погодой за каждый теплый час.

Хороший механизатор – тот, кто позаботился о «железном коне» заранее. Первый полевой выход в сезоне чем-то схож с боевым. Не до разговоров.

Поздняя весна хоть и ломает график аграриев, но это никак не должно повлиять на будущий урожай. В прошлый сезон в хозяйстве поставили рекорд за всю историю – более 15 тысяч тонн зерновых. В этом планы не меньше.