«Это момент заработать деньги». Когда работать на земле особенно выгодно, секретами делится аграрий
Новости Беларуси. Старт посевной кампания дали 25 марта на юге Беларуси. Первыми в стране к массовому севу приступили в Каменецком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Каждый старается сохранить влагу, оттого и спешат приступить, тем более что весна и так «украла» почти три недели. Всего же белорусским аграриям в этом сезоне предстоит засеять больше 2 миллионов гектаров площадей.
Первый посевной репортаж в сезоне у Кристины Протосовицкой.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Каменецкий район первым в стране приступил к массовому севу. Все 10 хозяйств уже в полях, а это более 32 тысяч гектаров посевных площадей. Здесь готовы сражаться с погодой за каждый теплый час.
Хороший механизатор – тот, кто позаботился о «железном коне» заранее. Первый полевой выход в сезоне чем-то схож с боевым. Не до разговоров.
Поздняя весна хоть и ломает график аграриев, но это никак не должно повлиять на будущий урожай. В прошлый сезон в хозяйстве поставили рекорд за всю историю – более 15 тысяч тонн зерновых. В этом планы не меньше.
Виктор Бобр, директор сельхозпредприятия «АгроНива»:
Рабочий день до 7 часов мы установили. Некоторые работают и дольше. Есть техника, которая может работать по отдельности, например, тот же культиватор или посевной агрегат. Им никто не нужен – семена загрузили, и трактор сеет. Это момент заработать деньги, потому что в сельском хозяйстве есть такое понятие как сезонность. Потому что в зимний период зарплаты немного меньше, чем в период, когда идут полевые работы. Есть возможность заработать, и многие сегодня это используют. Они понимают, что зарплата не выплачивается, а она зарабатывается.