«Почувствовать историю своей страны». Какие праздничные локации можно посетить 9 Мая?

Впереди нас ждет неделя, которая наполнена особыми эмоциями празднования Дня Победы. О том, как Минск подготовился к 9 Мая, как оформлена столица, какие мероприятия пройдут в городе, где искать праздничные локации и солдатскую кашу под любимые военные песни, поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

С самого утра начнется программа 9 Мая?

Наталья Авдеенко, начальник отдела по подготовке и проведению концертных и культурно-массовых специализированных мероприятий ГУ «Минскконцерт»:

Программа начнется у нас в 12 часов. Заработают все точки, начиная от Дворца спорта на зеленой зоне до парка Победы. Екатерина Забенько:

Территория для прогулок праздничных, я так понимаю, огромная. То есть нужно обувать удобную обувь, запасаться водичкой обязательно и вперед. Расскажите, как будут меняться эти территории, локации по содержанию, смыслу, погружению в атмосферу? Наталья Авдеенко:

Это будут атмосферные площадки. Одна из них будет – это наш белорусский падворак. Это белорусская деревня, где будут мастер-классы по лозе, глине, ковали будут работать. Интерактивные площадки, где будут разучиваться народно-бытовые танцы – это исконно наша история. Та деревня, которая была в мирное время, как жили люди. Будут работать балалаечники, народные песни звучать. То есть она будет насыщена, плюс это огромнейшая фотозона. Екатерина Забенько:

Элементы реконструкции будут присутствовать? Наталья Авдеенко:

Будет присутствовать реконструкция. Это еще и огромная фотозона, которая готовилась по макетам вместе с «Минскрекламой». Готовилась по макетам художников воссоздания именно картины белорусской деревни. У нас впереди годовщина освобождения Беларуси – 80 лет. Мы делаем абсолютно новую интерактивную площадку – это Минск послевоенный. Будут воссозданы квартира, дворовая территория, интерьер этой квартиры, атмосфера двора и парк, где играли наши оркестры, ансамбли. Люди приходили, слушали музыку, будут стоять скамейки, танцевали. Конечно, парк мы помним – стояли столы, на которых играли в шахматы, шашки, люди присаживались. Екатерина Забенько:

То есть кому не хватает ностальгии, обязательно нужно приезжать на эти площадки.

Наталья Авдеенко:

Можно окунуться и почувствовать историю своей страны, своего города. Далее мы идем – это Беларусь партизанская, партизанские стежки. Ведь Беларусь так и называлась партизанской. Если посмотреть единственный партизанский парад – был у нас в Минске после освобождения Беларуси. Отдавая дань уважения нашим подпольщикам, партизанам, мы создаем те шалаши, кострища. У нас будет сценический комплекс. На эту площадку приходят дети, которые слышали рассказы своих родных и близких. Они просят к микрофону, чтобы рассказать, как было в семье. Мы даем возможность эту людям. Кто-то написал стихи свои – это пожилые люди. Екатерина Забенько:

То есть такой открытый микрофон, куда каждый может подойти, высказаться? Наталья Авдеенко:

Живой микрофон. Когда приходит пожилой человек, который ребенком был во время войны, приводит своего внука. Он стоит рядом с ним, гордится своим дедушкой, который рассказывает эту боль, которую прошла наша страна. Там же выступают наши артисты, которые поют песни любимые. Там же поют вместе люди, которые пришли на эту площадку. У нас будет сделан наш партизанский блиндаж, шалаши наши, кострища. То есть очень насыщенная площадка. Развернется военно-полевой лагерь. Екатерина Забенько:

Детям можно сколько угодно рассказывать, но когда ты привел и непосредственно погрузил в эту атмосферу – это совершенно другие эмоции. Отличная идея. Наталья Авдеенко:

Военно-полевой лагерь – это полная реконструкция. Будет штаб, узел связи, оружие, газеты тех времен, азбука морзе. Это будет находиться в этом военно-полевом лагере, где будут стоять палатки. Екатерина Забенько:

Наверное, важно то, что руками можно трогать. То есть это такой музей под открытым небом получается.