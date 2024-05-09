«Почувствовать историю своей страны». Какие праздничные локации можно посетить 9 Мая?
Впереди нас ждет неделя, которая наполнена особыми эмоциями празднования Дня Победы. О том, как Минск подготовился к 9 Мая, как оформлена столица, какие мероприятия пройдут в городе, где искать праздничные локации и солдатскую кашу под любимые военные песни, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
С самого утра начнется программа 9 Мая?
Наталья Авдеенко, начальник отдела по подготовке и проведению концертных и культурно-массовых специализированных мероприятий ГУ «Минскконцерт»:
Программа начнется у нас в 12 часов. Заработают все точки, начиная от Дворца спорта на зеленой зоне до парка Победы.
Екатерина Забенько:
Территория для прогулок праздничных, я так понимаю, огромная. То есть нужно обувать удобную обувь, запасаться водичкой обязательно и вперед. Расскажите, как будут меняться эти территории, локации по содержанию, смыслу, погружению в атмосферу?
Наталья Авдеенко:
Это будут атмосферные площадки. Одна из них будет – это наш белорусский падворак. Это белорусская деревня, где будут мастер-классы по лозе, глине, ковали будут работать. Интерактивные площадки, где будут разучиваться народно-бытовые танцы – это исконно наша история. Та деревня, которая была в мирное время, как жили люди. Будут работать балалаечники, народные песни звучать. То есть она будет насыщена, плюс это огромнейшая фотозона.
Екатерина Забенько:
Элементы реконструкции будут присутствовать?
Наталья Авдеенко:
Будет присутствовать реконструкция. Это еще и огромная фотозона, которая готовилась по макетам вместе с «Минскрекламой». Готовилась по макетам художников воссоздания именно картины белорусской деревни.
У нас впереди годовщина освобождения Беларуси – 80 лет. Мы делаем абсолютно новую интерактивную площадку – это Минск послевоенный. Будут воссозданы квартира, дворовая территория, интерьер этой квартиры, атмосфера двора и парк, где играли наши оркестры, ансамбли. Люди приходили, слушали музыку, будут стоять скамейки, танцевали. Конечно, парк мы помним – стояли столы, на которых играли в шахматы, шашки, люди присаживались.
Екатерина Забенько:
То есть кому не хватает ностальгии, обязательно нужно приезжать на эти площадки.
Наталья Авдеенко:
Можно окунуться и почувствовать историю своей страны, своего города.
Далее мы идем – это Беларусь партизанская, партизанские стежки. Ведь Беларусь так и называлась партизанской. Если посмотреть единственный партизанский парад – был у нас в Минске после освобождения Беларуси. Отдавая дань уважения нашим подпольщикам, партизанам, мы создаем те шалаши, кострища. У нас будет сценический комплекс. На эту площадку приходят дети, которые слышали рассказы своих родных и близких. Они просят к микрофону, чтобы рассказать, как было в семье. Мы даем возможность эту людям. Кто-то написал стихи свои – это пожилые люди.
Екатерина Забенько:
То есть такой открытый микрофон, куда каждый может подойти, высказаться?
Наталья Авдеенко:
Живой микрофон. Когда приходит пожилой человек, который ребенком был во время войны, приводит своего внука. Он стоит рядом с ним, гордится своим дедушкой, который рассказывает эту боль, которую прошла наша страна. Там же выступают наши артисты, которые поют песни любимые. Там же поют вместе люди, которые пришли на эту площадку. У нас будет сделан наш партизанский блиндаж, шалаши наши, кострища. То есть очень насыщенная площадка. Развернется военно-полевой лагерь.
Екатерина Забенько:
Детям можно сколько угодно рассказывать, но когда ты привел и непосредственно погрузил в эту атмосферу – это совершенно другие эмоции. Отличная идея.
Наталья Авдеенко:
Военно-полевой лагерь – это полная реконструкция. Будет штаб, узел связи, оружие, газеты тех времен, азбука морзе. Это будет находиться в этом военно-полевом лагере, где будут стоять палатки.
Екатерина Забенько:
Наверное, важно то, что руками можно трогать. То есть это такой музей под открытым небом получается.
Наталья Авдеенко:
Можно трогать руками, задавать вопросы. Вам покажут, расскажут историю своей страны, нашей Беларуси в те годы. На этой площадке развернется фронтовой концерт, где будут звучать песни военных лет и написанные, уже посвященные тому времени, нашим героям.
Далее военно-учебный полк – здесь будут размещаться интерактивные зоны. Сейчас такое есть слово модное, как квест. Мы его посвящаем нашей легендарной Пинской флотилии, пехоте, кавалерии, артиллерии, военно-воздушным силам. Здесь развернуться интерактивные зоны, в которых может принять участие любой желающий. Старшее поколение, приезжая в деревню, могли прокатиться на лошади, телеге. Сейчас люди придут и могут прокатиться так же в порядке живой очереди, конечно, на этой телеге, бричке, лошади под присмотром опытных людей.
В парковой зоне у нас состоится мероприятие, которое совместно с Министерством обороны мы проводим, где будет уже современная наша белорусская армия. Это выставка военной техники, современное оружие, концерт, показательные выступления спецназа, огромное количество локаций. Показала практика, что это надо, востребовано, всегда эта площадка насыщена. Конечно, военно-полевая кухня, которая развернется на зеленой зоне и у парка Победы. Такую вещь мы в 2024 году оставили – это книга памяти. Потому что все-таки, написав фамилию, имя своего родственника, воевавшего в то время, мы верим, что он здесь сегодня, на празднике, со своими потомками.
Екатерина Забенько:
То есть таким образом наших героических дедов, прадедов мы приглашаем на праздник 9 Мая, 80-летия освобождения.
Наталья Авдеенко:
Да, на этот праздник, чтобы они увидели нас, а мы знали, что они рядом с нами. Вахту памяти возле книги памяти будут нести активисты БРСМ.
Екатерина Забенько:
Я уверена, что эта книга будет заполнена, потому что это такой хороший, скажем языком молодежи, тренд узнавать историю своей семьи и своих предков.
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