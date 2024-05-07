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«Проникнуться атмосферой праздника». Как построить маршрут по праздничным локациям в День Победы?

07 мая 2024 19:36
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Впереди нас ждет неделя, которая наполнена особыми эмоциями празднования Дня Победы. О том, как Минск подготовился к 9 Мая, как оформлена столица, какие мероприятия пройдут в городе, где искать праздничные локации и солдатскую кашу под любимые военные песни, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:
Я боюсь, что для того, чтобы посетить все площадки, действительно, нужно целый день будет провести в городе. Как вы предлагаете выстроить этот праздничный маршрут для того, чтобы была соблюдена какая-то хронология, откуда начать и куда двигаться?

«Проникнуться атмосферой праздника». Как построить маршрут по праздничным локациям в День Победы?-1

Наталья Авдеенко, начальник отдела по подготовке и проведению концертных и культурно-массовых специализированных мероприятий ГУ «Минскконцерт»:
Я думаю, что начать надо с книги памяти и двигаться уже по направлению к Дворцу спорта. Каждый сам выбирает маршрут – кто-то пройдет, наоборот, через Дворец спорта и пойдет дальше по маршруту ближе уже к парку Победы.

Екатерина Забенько:
Не особо важно, откуда начать, главное – постараться посетить все мероприятия. Хотя бы по несколько минут побывать везде для того, чтобы полностью проникнуться атмосферой праздника.

Наталья Авдеенко:
Конечно, я думаю, что семейным людям, тем, кто придут с детьми, именно зеленая зона, локация – это то, что где и проходит воспитание. Там, где наши дети могут познакомиться в такой простой форме с историей, гордиться своей страной.

«На шести площадках». Где в Минске в День Победы дадут праздничный салют – подробнее здесь.

# День Победы # общество # Екатерина Забенько # Наталья Авдеенко

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