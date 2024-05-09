Историко-культурный квиз. Молодёжный парламент представил проект викторины на тему ВОВ

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Мы 1 мая запустили наш историко-культурный квиз по вопросам истории Великой Отечественной войны, он так и называется «Нам дано право помнить». На протяжении мая-июня мы проведем несколько сотен диалоговых площадок абсолютно в каждом районе страны, охватим молодежь, расскажем исторические факты, персоналии, события. Конечно же, чтобы это происходило в формате интеллектуального времяпровождения для того, чтобы они голову поломали, познакомились и приобщились.

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