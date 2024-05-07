В Минске появились плакаты с архивными фотографиями. Как украсили город ко Дню Победы?

Впереди нас ждет неделя, которая наполнена особыми эмоциями празднования Дня Победы. Герои войны на бигбордах, яркие баннеры и художественные композиции на улицах и площадях. Полное погружение в атмосферу главных исторических событий Беларуси. Военные письма и документы перекочевавшие на городские плакаты – возможность каждому оценить подвиг белорусского народа в Великой Отечественной войне. О том, как Минск подготовился к 9 Мая, как оформлена столица, какие мероприятия пройдут в городе, где искать праздничные локации и солдатскую кашу под любимые военные песни, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Было изготовлено огромное количество материалов, в том числе на основе архивных данных. Заметили прекрасные бигборды, на которых герои Великой Отечественной войны, которые освобождали Минск. Прекрасная идея, я считаю, потому что этих героев действительно нужно знать в лицо. Конечно же, их уже нет с нами, но мы чтим историю. Очень важно показывать подрастающему поколению тех людей, которые для нас этот мир обеспечили сегодня. Чья идея, как она реализовывалась?