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В Минске появились плакаты с архивными фотографиями. Как украсили город ко Дню Победы?

07 мая 2024 19:38
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Впереди нас ждет неделя, которая наполнена особыми эмоциями празднования Дня Победы. Герои войны на бигбордах, яркие баннеры и художественные композиции на улицах и площадях. Полное погружение в атмосферу главных исторических событий Беларуси. Военные письма и документы перекочевавшие на городские плакаты – возможность каждому оценить подвиг белорусского народа в Великой Отечественной войне. О том, как Минск подготовился к 9 Мая, как оформлена столица, какие мероприятия пройдут в городе, где искать праздничные локации и солдатскую кашу под любимые военные песни, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:
Было изготовлено огромное количество материалов, в том числе на основе архивных данных. Заметили прекрасные бигборды, на которых герои Великой Отечественной войны, которые освобождали Минск. Прекрасная идея, я считаю, потому что этих героев действительно нужно знать в лицо. Конечно же, их уже нет с нами, но мы чтим историю. Очень важно показывать подрастающему поколению тех людей, которые для нас этот мир обеспечили сегодня. Чья идея, как она реализовывалась?

В Минске появились плакаты с архивными фотографиями. Как украсили город ко Дню Победы?-1

Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна ГП «Минскреклама»:
Это идея коллективная. Когда мы продумывали, с какой стороны подойти в 2024 году к оформлению города, решили взять такие моменты, положить их в основу нашей концепции, которые до этого еще не применяли. Сейчас благодаря комплексной работе, сотрудничеству со всеми музеями Минска, педагогическим университетом, Мингорисполкомом нами подготовлены великолепные плакаты с именами героев Советского Союза, чьими именами названы улицы. Эти плакаты стоят на этих улицах и не только. Нами подготовлены плакаты военачальников, маршалов – всех тех, кто руководил военными действиями и прив ел к победе над фашистской Германией. Это знаковое решение, и мы этим очень горды. На самом деле, очень много мест, где можно будет почерпнуть массу интересной информации доселе закрытой.

«На шести площадках». Где в Минске в День Победы дадут праздничный салют – подробнее здесь.

# День Победы # общество # Екатерина Забенько # Татьяна Бугоркова

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