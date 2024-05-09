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Описаны подвиги победителей. «СБ» и Национальный архив Беларуси проводят оцифровку документов времён ВОВ

09 мая 2024 05:05
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Описаны подвиги победителей. «СБ» и Национальный архив Беларуси проводят оцифровку документов времён ВОВ-1

Иван Синичкин, заместитель директора – главного редактора издательского дома «Беларусь сегодня»:
У нас, в издательском доме, так как наша страна – партизанка, реализуется проект с Национальным архивом. Мы оцифровываем документы, которые практически 75 лет находились в архиве и не были доступны общественности. Это наградные документы, характеристики, где химическими карандашами, печатными машинками на обоях, журнальных страницах были напечатаны и описаны подвиги наших с вами граждан, победителей. То, что написано было в этих наградных документах, они писали не для нас с вами. Они писали для себя и только правду. Сегодня, через 85 лет, эти документы доступны на нашем портале partizany.by.

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# Великая Отечественная война # общество # Иван Синичкин # Евгений Пустовой

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