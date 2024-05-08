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Победителей конкурса за лучшее освещение в СМИ деятельности МВД наградили в Минске

08 мая 2024 21:30
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Новости Беларуси. Победителей конкурса за лучшее освещение в СМИ деятельности МВД наградили в Минске. Творческое состязание прошло уже в 19-й раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Победителей конкурса за лучшее освещение в СМИ деятельности МВД наградили в Минске-1

В 2024 году конкурс традиционно вызвал большой интерес в медиасообществе. В числе участников – представители крупнейших изданий и телеканалов страны, а также сотрудники региональных СМИ. Всего поступило более двухсот заявок. Самой массовой стала номинация «Вести регионов», участие в которой приняли свыше полусотни редакций. Тематика конкурсных работ различная. На суд жюри были представлены материалы, направленные на профилактику мошенничеств, о буднях участковых инспекторов, проекты в сети Интернет и не только. Среди номинантов конкурса и представители СТВ: специальный корреспондент Глеб Прокофьев и политический обозреватель Евгений Пустовой.

Победителей конкурса за лучшее освещение в СМИ деятельности МВД наградили в Минске-4

Дмитрий Корзюк, заместитель министра внутренних дел Беларуси:
Этот конкурс для нас это проявление творчества, проявление мнения, это сегодня возможность высказать свою позицию простым людям, которые прислали эти работы, простым людям, которые сегодня видят объективную работу милиции, простым людям, которые хотят показать свое творчество таким образом.

Победителей конкурса за лучшее освещение в СМИ деятельности МВД наградили в Минске-7

Помимо журналистов, среди награжденных и представители милицейского ведомства. В номинации «Объективно и профессионально» в этом году два победителя. Это пресс-службы внутренних войск и Департамента охраны МВД.

# СМИ Беларуси # общество # Дмитрий Корзюк

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