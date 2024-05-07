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«На 6 площадках». Где в Минске в День Победы дадут праздничный салют?

07 мая 2024 19:42
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Впереди нас ждет неделя, которая наполнена особыми эмоциями празднования Дня Победы. О том, как Минск подготовился к 9 Мая, как оформлена столица, какие мероприятия пройдут в городе, где искать праздничные локации и солдатскую кашу под любимые военные песни, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

«На 6 площадках». Где в Минске в День Победы дадут праздничный салют?-1

Екатерина Лучина, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Завершим [праздничные мероприятия – прим. ред.] мы, конечно, же фейерверком, который состоится на шести площадках в Минске: в парке Янки Купалы, парк Павлова, набережная микрорайона Дрозды, площадка у «Чижовки-Арены», площадка у Национальной библиотеки[также в парке имени Уго Чавеса – прим. ред.]. Фейерверк будет красочный, яркий.

Екатерина Забенько, СТВ:
В одно время залпы раздадутся по всему городу?

Екатерина Лучина:
Да, в одно время, в 23:00 по всему городу Минск раздастся залп, и будет красочный фейерверк.

В Минске появились плакаты с архивными фотографиями. Как украсили город ко Дню Победы – подробнее здесь.

# День Победы # общество # Екатерина Забенько

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