Почему журналистом-патриотом быть невыгодно, а раскритикуешь власть – сделают звездой? Ответил Константин Придыбайло
Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим подлое убийство Дарьи Дугиной, бандеровский террор и награды силовикам от Александра Лукашенко. В гостях публицист, писатель Андрей Муковозчик и журналист Константин Придыбайло.
Григорий Азаренок, СТВ:
Помните, был Иван Голунов? Его однажды, как сейчас помню, воскресенье это было, его прихватили за наркотики (подозревался в употреблении наркотиков), он работал на «Медузе». Его не взорвали, его не убили. А все газеты, государственные, негосударственные, – «Я/Мы Иван Говнов». Это все началось. Они начали раздеваться, бить себе в грудь, кричать, на акции выходили (журналист в Литве жил) и так надавили на власть, что, мне кажется, она просто струсила и сказала, что это милиционеры подставили.
Андрей Муковозчик, политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня»:
Утверждать мы это с вами не будем.
Григорий Азаренок:
У меня ощущение такое.
Андрей Муковозчик:
Я согласен с вашим ощущением.
Григорий Азаренок:
А сейчас эти самые люди… Самые отмороженные радуются. Костя Придыбайло рассказал, как он отслеживал передовицы газет и так далее.
Константин Придыбайло, тележурналист, специальный корреспондент Russia Today:
На самом деле, это был такой квест. Я в понедельник покупал газеты специально, где хотелось бы увидеть, кто и как написал про теракт, про убийство Даши Дугиной. Тогда обложки «Я/Мы Иван Говнов» были у половины популярных и прогрессивных газет. С Дашей было несколько газет, где она была на обложке. Надо признать, что больше всех размер фотографии был у «Комсомольской правды», что даже удивительно. А остальные отделались маленькими фотографиями, едва заметными. Не было никаких лозунгов, не было никаких ярких перформансов. Это очень странно выглядело. О чем это говорит? На мой взгляд, это говорит о том, что в журналистской братии нет единения с точки зрения журналистов-патриотов. Журналист, который напишет, что в городе все плохо, дороги плохие, власть плохая, Путин плохой, его раскрутят, и он станет мгновенно популярным. Далеко ходит не надо. Все эти – телеканал «Дождь», Юрий Дудь и прочая тусовка – друг друга раскручивают, включаются западные ресурсы, и их делают звездами. А реальные патриоты становятся андеграундом, в котором находилась та же Даша. И никто не выходит с обложками. Просто Иван Голунов в «Медузе» работал, еще где-то работал. Он был из этой либеральной тусовочки. И все. Они стали единым фронтом, пытались его спасти, вытащить.
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