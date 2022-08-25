Почему журналистом-патриотом быть невыгодно, а раскритикуешь власть – сделают звездой? Ответил Константин Придыбайло

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим подлое убийство Дарьи Дугиной, бандеровский террор и награды силовикам от Александра Лукашенко. В гостях публицист, писатель Андрей Муковозчик и журналист Константин Придыбайло. Григорий Азаренок, СТВ:

Помните, был Иван Голунов? Его однажды, как сейчас помню, воскресенье это было, его прихватили за наркотики (подозревался в употреблении наркотиков), он работал на «Медузе». Его не взорвали, его не убили. А все газеты, государственные, негосударственные, – «Я/Мы Иван Говнов». Это все началось. Они начали раздеваться, бить себе в грудь, кричать, на акции выходили (журналист в Литве жил) и так надавили на власть, что, мне кажется, она просто струсила и сказала, что это милиционеры подставили.

Андрей Муковозчик, политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня»:

Утверждать мы это с вами не будем. Григорий Азаренок:

У меня ощущение такое. Андрей Муковозчик:

Я согласен с вашим ощущением. Григорий Азаренок:

А сейчас эти самые люди… Самые отмороженные радуются. Костя Придыбайло рассказал, как он отслеживал передовицы газет и так далее.