«Почему я не переметнулся? Потому что я патриот своей Родины». Житель Дзержинска об августовских протестах

Новости Беларуси. Где фальшь и нацизм синонимы? Как не пропустить в белорусский менталитет общеевропейские националистические тренды? Тему недопущения героизации нацизма обсудили в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу « По существу ».

Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской больницы Минска:

Молодежь всегда, испокон веков, самая лабильная, и поэтому ставка всегда во всех революциях, начиная еще с 2017 года, с 2005, 2001 года, когда боевые группы первые создавались, на студентов была. Им все равно, на «слабо?» их подняли – и пошли вперед. Поэтому мы должны понимать, что, да, пошли, но надо остановить, рассказать, объяснить, что произошло.

Игорь Марзалюк, историк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Но со студентами в 2020 году не получилось, даже процент не вышел. Если бы вышли студенты одного Минска, это была бы колоссальная проблема.

Дмитрий Шевцов:

Люди поняли, надо работать с теми, которые на самом деле являются предателями во все времена, в том числе и сейчас.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Как у вас в Дзержинске было в начале августа? Много ли было молодежи, много ли было, страшно ли было? Почему вы не переметнулись?