«Почему я не переметнулся? Потому что я патриот своей Родины». Житель Дзержинска об августовских протестах

Новости Беларуси. Где фальшь и нацизм синонимы? Как не пропустить в белорусский менталитет общеевропейские националистические тренды? Тему недопущения героизации нацизма обсудили в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу».
Новости Беларуси. Где фальшь и нацизм синонимы? Как не пропустить в белорусский менталитет общеевропейские националистические тренды? Тему недопущения героизации нацизма обсудили в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу».
Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской больницы Минска:
Молодежь всегда, испокон веков, самая лабильная, и поэтому ставка всегда во всех революциях, начиная еще с 2017 года, с 2005, 2001 года, когда боевые группы первые создавались, на студентов была. Им все равно, на «слабо?» их подняли – и пошли вперед. Поэтому мы должны понимать, что, да, пошли, но надо остановить, рассказать, объяснить, что произошло.
Игорь Марзалюк, историк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Но со студентами в 2020 году не получилось, даже процент не вышел. Если бы вышли студенты одного Минска, это была бы колоссальная проблема.
Дмитрий Шевцов:
Люди поняли, надо работать с теми, которые на самом деле являются предателями во все времена, в том числе и сейчас.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Как у вас в Дзержинске было в начале августа? Много ли было молодежи, много ли было, страшно ли было? Почему вы не переметнулись?
Сергей Ивашков, методист Дзержинского районного центра туризма и краеведения:
Почему я не переметнулся? Потому что я патриот своей Родины, гражданин республики, в которой родился, которую уважаю, которую люблю.
Кирилл Казаков:
Эти слова должен знать любой ребенок с 1 класса.
Сергей Ивашков:
В Дзержинске дела обстояли немного получше, чем в нашей столице. У нас тоже были протестные ситуации, люди ходили, люди протестовали, но это регулировалось сотрудниками. Большинство людей все-таки было на стороне нашей страны, на стороне красно-зеленого флага.
Алена Сырова:
Откуда появлялись бело-красно-белые флаги?
Дмитрий Шевцов:
Обращаемся к взрослому контингенту нашей страны и к педагогам. Флаг был бело-красно-белый признан официально на короткий промежуток времени до того, когда референдум, и народ сказал: «Нет, убираем». Он был. И в вот этот промежуток времени (с 1995 года по сегодня, по 2020 год) мы разорвали это понятие. Мы разрешали ходить какой-то маленькой горстке людей, которые вечно называли себя БНФ, еще каким-то там образом.
Кирилл Казаков:
Интеллигенцией.
Дмитрий Шевцов:
Да. Где-то там пошли, исчезли, потом через год опять они на День Воли проснулись. Мы это разрешали, мы не объясняли людям, что это за флаг. Его на протяжении 100 лет страна свергала. В начале, в середине, в конце века – отвергала постоянно. Сколько можно выбрасывать его от нас? Страна просто изрыгала этот флаг в сторону, и он все равно подымался.
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