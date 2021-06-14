Гендиректор Оршанского авиаремонтного завода: это будет новое современное производство, мы называем это заводом 21 века

Новости Беларуси. О локализации производства оружия, будущем авиаремонтного завода и не только говорил 14 июня Президент, посещая предприятия ВПК в Оршанском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. О локализации производства оружия, будущем авиаремонтного завода и не только говорил 14 июня Президент, посещая предприятия ВПК в Оршанском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одна из точек на маршруте главы государства – Оршанский авиаремонтный завод. Это ведущее предприятие по ремонту и модернизации вертолетов. За время своей истории, а это 80 лет, здесь привели в порядок и вернули в небо более 2 000 винтокрылых машин. Сегодня завод успешно развивается. Думают на перспективу: в ближайших планах открытие нового объединенного цеха. Его готовность – чуть меньше половины. Задача максимум – не только ремонт, но и производство своих комплектующих.
Павел Случак, генеральный директор ОАО «Оршанский авиаремонтный завод»:
Самый главный и центральный объект – это универсальный производственный корпус, который будет включать в себя механическую обработку, всю механическую обработку металла, ремонт агрегатов, авионики и других агрегатов вертолетов. Это будет новое современное производство. Мы называем это заводом XXI века. Это позволит нам минимизировать всю закупочную часть, которая на сегодняшний день еще существует, для выполнения ремонта. Масштаб проекта вместе с оборудованием – это порядка 32-35 миллионов белорусских рублей.
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