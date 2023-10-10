Почему во всём мире разгораются войны? Рассказал Вадим Гигин

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

В условиях острого геополитического противостояния, когда в Украине сошлись крупные мировые игроки, крупные мировые державы, естественно, смотрите, что происходит. Это эффект геополитического домино. Нагорных Карабах, Косово, где постоянно бурлит, Босния и Герцеговина на грани находятся, Молдова. Сейчас, конечно, самое острое – это то, что происходит в Израиле, секторе Газа. И Африка, которая всколыхнулась. По всему миру эти застарелые конфликты будут обостряться, они будут разгораться. Уверяю вас, это будет и в Южной Азии. Даже конфликты, которые, казалось, уже совсем забытые, будут возвращаться к жизни. Вот все эти горячие точки, разбросанные по всей планете, сейчас будут актуализироваться, они будут реактивироваться. И это происходит не только потому, что злые Соединенные Штаты это сделали или, как там говорят, Россия туда влезла. Нет, это закон такой. Мир меняется, уходит однополярный мир, рождается новый мир, и он может родиться только через подобные обострения. Не бывает смены одной формы мироустройства другой, к сожалению, без подобного жесткого, порой кровавого противостояния.

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