Символ СВО – Z. Почему это стало новым бумом в информационном пространстве? Рассказала Виктория Федосова

Виктория Федосова, заместитель директора ИСИП РУДН, психолог:

Последние рассуждения по поводу символа СВО – Z – насколько это адекватный символ или нет, какие большие бури в информационном пространстве вызвал этот пост Александра Гельевича. Я здесь, конечно, с ним не соглашусь, потому что да, эти символы тоже имеют место возникать ad hoc. Когда они потребовались, когда у общества был на это запрос, они и возникли. Он может как структуралистски рассмотреть и сказать, что это все полная дичь, уберите эту Z, она нам не подходит, она русский дух не отражает, но этот знак приобретает новую трактовку в той реальности социальной, где он появляется, и здесь этот дополнительный смысл тоже отрицать нельзя. Поэтому да, есть у Дугина апологеты, есть у Дугина жесткие критики. Мне лично близко была его беседа с Бернаром-Анри Леви, эти дебаты были очень крутыми, я помню, пересматривала и как раз ему вопрос задавала, очень интересно, посмотрите, кто не видел, детали.

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